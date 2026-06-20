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اعتراف قاتل شادگانی به ارتکاب دومین قتل

اعتراف قاتل شادگانی به ارتکاب دومین قتل
کد خبر : 1801793
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فرمانده انتظامی شهرستان شادگان گفت: متهم ۲۵ ساله‌ای که سال گذشته به اتهام قتل دستگیر شده بود، در ادامه تحقیقات پلیس به ارتکاب دومین قتل نیز اعتراف کرد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ روح‌الله عشیری صبح امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی اقدامات تخصصی و پیگیری‌های مستمر کارآگاهان پلیس آگاهی، متهم ۲۵ ساله‌ای که سال گذشته در ارتباط با یک فقره قتل توسط مأموران پلیس آگاهی دستگیر شده و در زندان به سر می‌برد، بار دیگر تحت بررسی‌های فنی قرار گرفت.

وی افزود: با ادامه تحقیقات و کنار هم قرار دادن سرنخ‌های موجود، متهم در بازجویی‌های تخصصی به ارتکاب دومین قتل نیز اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان شادگان ادامه داد: با اعتراف متهم، سرنوشت مرد ۶۰ ساله‌ای که پیش‌تر مفقود شده بود مشخص شد و ابعاد این پرونده برای ادامه روند رسیدگی قضائی روشن شد.

عشیری بیان کرد: متهم انگیزه خود از ارتکاب این قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرده است.

وی تصریح کرد: پلیس با تمام توان و به صورت قاطع با جرایم خشن برخورد می‌کند و تأمین امنیت و آرامش شهروندان را با جدیت دنبال خواهد کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان شادگان در پایان گفت: همکاری و مشارکت شهروندان با پلیس نقش مهمی در کشف جرایم و ارتقای امنیت اجتماعی دارد.

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