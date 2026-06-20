به گزارش ایلنا، پویش استانی «اهدای کتاب» که از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری با هدف غنای منابع کتابخانه‌ای و ترویج فرهنگ مطالعه آغاز شده بود، با استقبال بی‌نظیر جامعه مهندسی به ایستگاه پایانی رسید.

مهندس نادعلی رمضانپور، رئیس سازمان، با اعلام این خبر اظهار داشت: در این حرکت فرهنگی که در تمامی دفاتر نمایندگی سراسر استان اجرا شد، مجموعاً ۳۶60 جلد کتاب تخصصی و عمومی جمع‌آوری گردید. این منابع ارزشمند که حاصل نگاه بلند مهندسان و خیرین استان به مقوله فرهنگ است، جهت بهره‌برداری عموم شهروندان تحویل اداره کل کتابخانه‌های عمومی مازندران شد.

وی با اشاره به مشارکت استثنایی در برخی مناطق، خاطرنشان کرد: این پویش نشان داد که جامعه مهندسی علاوه بر پیشگامی در سازندگی و تخصص، در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و اعتلای فرهنگی جامعه نیز پیشرو است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران در پایان خاطرنشان کرد: کتب جمع‌آوری شده شامل حوزه های متنوعی است که بر اساس نیازسنجی اداره کل کتابخانه‌ها در مخازن کتابخانه‌های عمومی سراسر استان، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت. بدین‌وسیله از همت والای تمامی اعضای سازمان و خیرینی که در این فراخوان مشارکت داشتند، صمیمانه قدردانی می‌گردد.

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