آغاز برداشت گیلاس از بیش از ۲۰۰ هکتار باغ در گیلان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: پیش بینی میشود امسال ۵۳۰ تن گیلاس از باغهای استان برداشت شود.
به گزارش ایلنا از رشت، صالح محمدی گفت: برداشت محصول گیلاس از ۲۲۴ هکتار باغ در گیلان آغاز شده و پیش بینی میشود امسال ۵۳۰ تن گیلاس به ارزش هزار و ۳۲۵ میلیارد ریال از این باغها برداشت شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه گیلان ۳۲۰ باغدار گیلانی به پرورش گیلاس اشتغال دارند، گفت: تالش، رودبار و سیاهکل عمده شهرستانهای تولیدکننده گیلاس در استان هستند.
وی گفت: برداشت گیلاس در گیلان از اواسط خرداد آغاز میشود و تا اواسط تیر ادامه دارد.