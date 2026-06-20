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آغاز برداشت گیلاس از بیش از ۲۰۰ هکتار باغ‌ در گیلان

آغاز برداشت گیلاس از بیش از ۲۰۰ هکتار باغ‌ در گیلان
کد خبر : 1801758
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: پیش بینی می‌شود امسال ۵۳۰ تن گیلاس از باغ‌های استان برداشت شود.

به گزارش ایلنا از رشت، صالح محمدی گفت: برداشت محصول گیلاس از ۲۲۴ هکتار باغ‌ در گیلان آغاز شده و پیش بینی می‌شود امسال ۵۳۰ تن گیلاس به ارزش هزار و ۳۲۵ میلیارد ریال از این باغ‌ها برداشت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه گیلان ۳۲۰ باغدار گیلانی به پرورش گیلاس اشتغال دارند، گفت: تالش، رودبار و سیاهکل عمده شهرستان‌های تولیدکننده گیلاس در استان هستند.

وی گفت: برداشت گیلاس در گیلان از اواسط خرداد آغاز می‌شود و تا اواسط تیر ادامه دارد.

 

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