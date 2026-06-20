مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان خبر داد:
محکومیت ۲ میلیارد و ۹۴ میلیون ریالی و پلمب/ تاوان گرانفروشی مواد پروتئینی در رشت
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: متصدی یک فروشگاه در رشت به دلیل گرانفروشی مواد غذایی، ۲ میلیارد ریال در تعزیرات حکومتی گیلان محکوم شد.
به گزارش ایلنا از رشت، مرتضی امینی، مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: شعبه ششم رسیدگی به تخلفات صنفی رشت به پرونده گرانفروشی مواد پروتئینی را رسیدگی کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر پلمب واحد به مدت ۱۰ روز متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۹۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
به گفته امینی، بازرسان اتاق اصناف در بازرسی از واحد صنفی گزارش تخلف را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.