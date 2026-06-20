شهرداری اعلام کرد:
نصب چراغهای جدید در رفیوژ میانی خیابان طالقانی بندرانزلی پس از ۱۶ سال
عملیات اجرایی نصب و جایگزینی پایه چراغهای جدید در رفیوژ میانی خیابان طالقانی با هدف ارتقای کیفیت بصری و بهبود وضعیت روشنایی معابر شهری آغاز شد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی شهرداری بندرانزلی اعلام کرد: عملیات اجرایی نصب و جایگزینی پایه چراغهای جدید در رفیوژ میانی خیابان طالقانی با هدف ارتقای کیفیت بصری و بهبود وضعیت روشنایی معابر شهری آغاز شد.
این پروژه که توسط واحد تاسیسات شهرداری بندرانزلی در حال اجراست پس از گذشت نزدیک به شانزده سال از آخرین نوسازی گسترده در پاییز سال ۱۳۸۹ به عنوان بخشی از برنامه جامع مدیریت شهری برای ساماندهی زیرساختها عملیاتی شده است.
در این طرح تمامی پایههای چراغ فرسوده جمعآوری و پایههای جدید جایگزین میشوند تا علاوه بر تامین روشنایی استاندارد، هویت بصری مطلوبتری به یکی از معابر اصلی شهر بخشیده شود.
بهروزرسانی مبلمان شهری و بازپیرایی فضاهای عمومی همواره در دستور کار مدیریت شهرداری و شورای اسلامی شهر بندرانزلی قرار دارد. هدف از اجرای این پروژه علاوه بر تامین امنیت و آرامش شهروندان در ساعات شبانه، ایجاد هماهنگی و توازن در مبلمان شهری با تکیه بر استانداردهای نوین است.