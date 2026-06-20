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استاندار گیلان:

بخشودگی عوارض مربوط به سال گذشته بازار رشت در دستور کار قرار گرفت

بخشودگی عوارض مربوط به سال گذشته بازار رشت در دستور کار قرار گرفت
کد خبر : 1801748
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استاندار گیلان از بررسی و رفع مشکلات مالیاتی، پیگیری بخشودگی عوارض سال گذشته واحدهای خسارت‌دیده و تسریع در روند بازسازی خبر داد و گفت: با تکمیل زیرساخت‌ها و ادامه حمایت دستگاه‌های اجرایی، بازار رشت طی ماه‌های آینده به شرایط مطلوب بازگردد.

به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق‌شناس  امروز (شنبه) پس از برگزاری جلسه بازسازی بازار سوخته رشت و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در پنج ماه گذشته پیگیری مسائل و مطالبات این قشر به‌صورت مستمر در دستور کار قرار داشته است، اظهار کرد: خوشبختانه بخش قابل توجهی از مشکلات بازاریان با همکاری دستگاه‌های اجرایی برطرف شده و روند رسیدگی به سایر مطالبات نیز ادامه دارد.

وی با اشاره به برخی دغدغه‌های مطرح‌شده در این نشست توسط بازاریان آسیب‌دیده ناشی از حوادث‌ تروریستی ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه سال گذشته گفت: بخشی از مسائل بازاریان مربوط به عملکرد مالیاتی سال گذشته است که مقرر شد اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان با جدیت آن را پیگیری کرده و زمینه حل این موضوع را فراهم کند.

استاندار گیلان همچنین به موضوع عوارض و پروانه‌های صادرشده برای واحدهای آسیب‌دیده اشاره کرد و گفت: با حمایت شورای اسلامی شهر رشت و شهرداری، بخشودگی عوارض مربوط به سال گذشته در دستور کار قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود این موضوع با همراهی اعضای شورا در جلسه صحن علنی فردا به تصویب برسد.

حق‌شناس با بیان اینکه اجرای زیرساخت‌های مورد نیاز برای بازسازی بازار در حال انجام است، تصریح کرد: به جز یکی از راسته‌های بازار که به دلیل برخی ملاحظات مرتبط با میراث فرهنگی روند اجرای پروژه در آن با کندی همراه است، در سایر بخش‌ها عملیات ساخت‌وساز و بازسازی در مسیر مطلوب قرار دارد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد: با تداوم روند فعلی، طی دو تا سه ماه آینده بازار رشت به شرایط مناسب و سامان‌یافته بازگردد و کسبه بتوانند فعالیت‌های اقتصادی خود را در فضایی مطلوب از سر بگیرند.

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