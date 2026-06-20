بخشودگی عوارض مربوط به سال گذشته بازار رشت در دستور کار قرار گرفت

به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق‌شناس امروز (شنبه) پس از برگزاری جلسه بازسازی بازار سوخته رشت و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در پنج ماه گذشته پیگیری مسائل و مطالبات این قشر به‌صورت مستمر در دستور کار قرار داشته است، اظهار کرد: خوشبختانه بخش قابل توجهی از مشکلات بازاریان با همکاری دستگاه‌های اجرایی برطرف شده و روند رسیدگی به سایر مطالبات نیز ادامه دارد.

وی با اشاره به برخی دغدغه‌های مطرح‌شده در این نشست توسط بازاریان آسیب‌دیده ناشی از حوادث‌ تروریستی ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه سال گذشته گفت: بخشی از مسائل بازاریان مربوط به عملکرد مالیاتی سال گذشته است که مقرر شد اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان با جدیت آن را پیگیری کرده و زمینه حل این موضوع را فراهم کند.

استاندار گیلان همچنین به موضوع عوارض و پروانه‌های صادرشده برای واحدهای آسیب‌دیده اشاره کرد و گفت: با حمایت شورای اسلامی شهر رشت و شهرداری، بخشودگی عوارض مربوط به سال گذشته در دستور کار قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود این موضوع با همراهی اعضای شورا در جلسه صحن علنی فردا به تصویب برسد.

حق‌شناس با بیان اینکه اجرای زیرساخت‌های مورد نیاز برای بازسازی بازار در حال انجام است، تصریح کرد: به جز یکی از راسته‌های بازار که به دلیل برخی ملاحظات مرتبط با میراث فرهنگی روند اجرای پروژه در آن با کندی همراه است، در سایر بخش‌ها عملیات ساخت‌وساز و بازسازی در مسیر مطلوب قرار دارد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد: با تداوم روند فعلی، طی دو تا سه ماه آینده بازار رشت به شرایط مناسب و سامان‌یافته بازگردد و کسبه بتوانند فعالیت‌های اقتصادی خود را در فضایی مطلوب از سر بگیرند.

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