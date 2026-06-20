به گزارش ایلنا از همدان، حسن پیمانی از مبلغ ۲۴ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در آستانه ورود به استان همدان خبر داد و اظهار داشت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه استان و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری، مجوز پنج پروژه بزرگ صنعتی با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در شهرستان‌های مختلف استان در آینده ای نزدیک عملیاتی و صادر خواهد شد.

پیمانی با بیان اینکه این سرمایه‌گذاری‌ها با همکاری شرکت‌های معتبر از کشورهای چین، عراق و ترکیه صورت می‌پذیرد، افزود: این پروژه‌ها نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های صنعتی، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش ظرفیت صادراتی استان ایفا خواهند کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در تشریح جزئیات این طرح‌ها گفت: از مجموع سرمایه‌گذاری‌های خارجی پیش‌بینی‌شده برای استان توسط سرمایه گذاران چینی پروژه تولید دستگاه‌های CNC با حجم ۱۰ میلیون دلار در شهرستان کبودرآهنگ و پروژه تولید و فرآوری پای مرغ برای صادرات با سرمایه‌گذاری یک میلیون دلاری در شهرستان بهار راه‌اندازی می‌شوند.

وی ادامه داد: در بخش دیگری از این سرمایه‌گذاری‌ها، دو طرح تولید قطعات موتورسیکلت با سرمایه‌گذاری یک میلیون دلاری در شهرک صنعتی ویان کبودرآهنگ و همچنین پروژه تولید تریلی و کامیون با سرمایه‌گذاری ۷ میلیون دلاری در شهرستان بهار با حضور سرمایه گذاران عراقی اجرا خواهند شد.

پیمانی افزود: طرح تولید اسید سولفوریک و مشتقات آن نیز با سرمایه‌گذاری ۵ میلیون دلاری از سوی سرمایه‌گذار ایرانی مقیم ترکیه در شهرک صنعتی بهاران اجرایی می‌شود؛ طرحی که می‌تواند در توسعه زنجیره تولید و تقویت ظرفیت‌های صنعتی استان اثرگذار باشد.

نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان تأکید کرد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با تمام توان از سرمایه‌گذاران خارجی حمایت کرده و بسترهای لازم برای تسریع در روند اجرایی این پروژه‌ها را فراهم می‌آورد تا شاهد رونق اقتصادی هرچه بیشتر در استان باشیم.

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