مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان:
۲۴ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی پیشروی استان همدان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان گفت: با مشارکت سرمایهگذارانی از کشورهای چین، عراق و ترکیه، ۵ پروژه کلان صنعتی به مبلغ 24 میلیون دلار در شهرستانهای همدان کلید میخورد
به گزارش ایلنا از همدان، حسن پیمانی از مبلغ ۲۴ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در آستانه ورود به استان همدان خبر داد و اظهار داشت: با بهرهگیری از ظرفیتهای بالقوه استان و تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری، مجوز پنج پروژه بزرگ صنعتی با مشارکت سرمایهگذاران خارجی در شهرستانهای مختلف استان در آینده ای نزدیک عملیاتی و صادر خواهد شد.
پیمانی با بیان اینکه این سرمایهگذاریها با همکاری شرکتهای معتبر از کشورهای چین، عراق و ترکیه صورت میپذیرد، افزود: این پروژهها نقش مؤثری در توسعه زیرساختهای صنعتی، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش ظرفیت صادراتی استان ایفا خواهند کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در تشریح جزئیات این طرحها گفت: از مجموع سرمایهگذاریهای خارجی پیشبینیشده برای استان توسط سرمایه گذاران چینی پروژه تولید دستگاههای CNC با حجم ۱۰ میلیون دلار در شهرستان کبودرآهنگ و پروژه تولید و فرآوری پای مرغ برای صادرات با سرمایهگذاری یک میلیون دلاری در شهرستان بهار راهاندازی میشوند.
وی ادامه داد: در بخش دیگری از این سرمایهگذاریها، دو طرح تولید قطعات موتورسیکلت با سرمایهگذاری یک میلیون دلاری در شهرک صنعتی ویان کبودرآهنگ و همچنین پروژه تولید تریلی و کامیون با سرمایهگذاری ۷ میلیون دلاری در شهرستان بهار با حضور سرمایه گذاران عراقی اجرا خواهند شد.
پیمانی افزود: طرح تولید اسید سولفوریک و مشتقات آن نیز با سرمایهگذاری ۵ میلیون دلاری از سوی سرمایهگذار ایرانی مقیم ترکیه در شهرک صنعتی بهاران اجرایی میشود؛ طرحی که میتواند در توسعه زنجیره تولید و تقویت ظرفیتهای صنعتی استان اثرگذار باشد.
نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان تأکید کرد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با تمام توان از سرمایهگذاران خارجی حمایت کرده و بسترهای لازم برای تسریع در روند اجرایی این پروژهها را فراهم میآورد تا شاهد رونق اقتصادی هرچه بیشتر در استان باشیم.