واحدهای قضایی آذربایجانغربی نمونه بارز کار جهادی هستند/شناسایی و دستگیری ۱۰ نفر از عوامل موساد در استان
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی با اشاره به حجم بالای رسیدگی به پروندههای قضایی در استان گفت: واحدهای قضایی استان با وجود محدودیت منابع انسانی و کمبود فضای اداری، نمونهای از کار جهادی را به نمایش گذاشتهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ناصر عتباتی در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: طی سال گذشته بیش از ۷۶۰ هزار فقره اظهار نظر قضایی در خصوص پروندههای مطرح در دستگاه قضایی استان انجام شده که نشاندهنده حجم بالای فعالیت مجموعه قضایی است.
وی افزود: در ابتدای سال گذشته تعداد قضات استان ۴۰۴ نفر بود که این تعداد تا پایان سال به ۴۴۰ نفر افزایش یافت، اما با همین تعداد نیز رسیدگی و اظهار نظر در صدها هزار پرونده انجام شده است.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی با اشاره به چالشهای موجود در حوزه قضایی استان تصریح کرد: کمبود فضای اداری یکی از مشکلات جدی دستگاه قضایی استان به شمار میرود و در کنار آن، آذربایجانغربی همچنان با کمبود حدود ۹۰ قاضی نسبت به میانگین کشوری مواجه است.
عتباتی تأکید کرد: با وجود این محدودیتها، کارکنان و قضات دستگاه قضایی استان با روحیه جهادی در مسیر ارائه خدمات مطلوب به مردم و تسریع در رسیدگی به پروندهها تلاش میکنند.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی گفت: با اجرای پویش «به حرمت امام شهید میبخشم»، طی سه ماه گذشته ۱۳ پرونده قصاص در استان با رضایت و مصالحه طرفین مختومه شده است.
عتباتی اظهار کرد: توسعه فرهنگ صلح و سازش از اولویتهای دستگاه قضایی استان بوده و در همین راستا پروندههای مهم و پیچیده نیز با رویکرد مصالحه تعیین تکلیف شدهاند.
وی با اشاره به پرونده موسوم به تاناکورای ارومیه افزود: فرایند قضایی این پرونده از سال ۱۳۸۶ در جریان بود که در نهایت حکم قلع و قمع و خلع ید صادر شد اما پس از دو سال پیگیری و تلاش، این پرونده نیز با سازش و توافق مختومه شد.
عتباتی ادامه داد: در حال حاضر ۵۳ درصد پروندههای استان با صلح و سازش به نتیجه میرسد که نشاندهنده ظرفیت بالای نهادهای میانجیگری و همراهی مردم در حل اختلافات است.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی همچنین با اشاره به رخدادهای دیماه سال گذشته، آذربایجانغربی را از استانهای موفق کشور در مدیریت شرایط عنوان کرد و گفت: اصحاب رسانه استان در حوزه آگاهیبخشی، اطلاعرسانی و تبیین مسائل نقش مؤثری ایفا کردند.
وی افزود: در جریان رخدادهای دیماه، عوامل اصلی و سرشاخههای مرتبط در استان شناسایی و برخوردهای قانونی لازم با آنها انجام شد.
عتباتی همچنین با اشاره به اقدامات امنیتی در مقطع موسوم به «جنگ رمضان» اظهار کرد: در این بازه زمانی ۴۸۰ نفر به دلیل تحرکات مشکوک در استان دستگیر شدند که از این تعداد، ۱۰ نفر به عنوان عوامل مرتبط با موساد شناسایی شدند.