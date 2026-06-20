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بهره برداری از شش پروژه صنایع تبدیلی کشاورزی با ظرفیت ۶۷ هزار تن در هرمزگان

بهره برداری از شش پروژه صنایع تبدیلی کشاورزی با ظرفیت ۶۷ هزار تن در هرمزگان
کد خبر : 1801660
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مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، از بهره برداری شش پروژه در بخش صنایع تبدیلی طی هفته جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: این پروژه‌ها که در چهار شهرستان استان اجرا شده اند ، با مجموع ظرفیت ۶۷ هزار و ۱۸۰ تن، نقش مهمی در تقویت تولید و ایجاد بیش از ۴۰۰ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم در منطقه ایفا خواهند کرد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، مجید کمالی در راستای تبیین برنامه‌های توسعه‌ای استان، جزئیات پروژه‌های به بهره برداری رسیده در بخش صنایع تبدیلی را اعلام کرد و گفت: این طرح‌ها با هدف افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی و دریایی و کاهش ضایعات در زنجیره تولید اجرا شده‌اند.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان بیان کرد: این شش پروژه با تنوع محصولی بالا بوده که شامل طرح بسته‌بندی حبوبات و برنج با ظرفیت ۶۰۰ تن و ایجاد ۱۰ شغل مستقیم و ۳۰ شغل غیرمستقیم در شهرستان میناب و همچنین دو پروژه بزرگ بسته‌بندی محصولات در زمینه بسته‌بندی سبزیجات، صیفی‌جات و سردخانه بالای صفر با مجموع ظرفیت حدود ۱۰هزار تن در شهرستان بندرعباس است .

کمالی افزود: پروژه تولید پودر ماهی غیرخوراکی نیز با ظرفیت ۴۸ هزار تن و ایجاد ۶۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم در شهرستان بندر لنگه و دو طرح فرآوری محصولات دریایی نیز شامل «عمل‌آوری آبزیان و سردخانه زیرصفر» با ظرفیت ۳ هزار و ۸۳۰تن و «تولید پودر ماهی غیرخوراکی» با‌ظرفیت ۴هزار و ۸۰۰تن در شهرستان جاسک به بهره برداری رسیده است.

وی در پایان با ارائه جمع‌بندی آماری از این پروژه‌ها اظهار داشت: این طرحها در مجموع ظرفیت تولیدی بالغ بر ۶۷ هزار و ۱۸۰ تن را به زنجیره تولید اضافه می‌کنند، همچنین از نظر اشتغال‌زایی، این پروژه‌ها باعث ایجاد ۱۳۷ فرصت شغلی مستقیم و ۲۸۵ فرصت شغلی غیرمستقیم در استان هرمزگان خواهند شد که گامی مؤثر در جهت توسعه اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان محلی محسوب می‌شود.

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