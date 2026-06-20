رنج و زحمت مردم هرمزگان در صفهای سوخت باید پایان یابد
امام جمعه اهل سنت بندرعباس در خطبه نماز روز جمعه به موضوع صفهای طولانی سوخت در استان هرمزگان پرداخت و با انتقاد از تداوم این وضعیت گفت: بارها از سوی مردم درباره این مشکل تذکر داده شده، اما همچنان راهحل مؤثری برای آن مشاهده نمیشود.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، شیخ یوسف جمالی در خطبههای نماز جمعه بندرعباس اظهار کرد: این روزها خبر امضای تفاهمنامه مورد توجه همه مردم قرار گرفته و هر قشری به شکلی نسبت به آن واکنش نشان داده است. برخی از این اتفاق استقبال کرده و امیدوار هستند، برخی دیگر احساس خوبی نسبت به آن ندارند و گروهی نیز همچنان مردد و نگران آیندهاند.
وی، دلیل این احساسات متناقض را شرایط دشوار سال گذشته دانست و افزود: مردم در یک سال اخیر با نگرانیهای فراوان، فشارهای اقتصادی، از دست دادن عزیزان، اضطراب و نااطمینانی مواجه بودهاند. به همین دلیل بسیاری از خانوادهها امروز درباره آینده، وضعیت قیمتها، سرنوشت کسبوکارها و شرایط اقتصادی کشور پرسشها و نگرانیهای جدی دارند.
امام جمعه اهل سنت بندرعباس تأکید کرد: مردم واقعیتها را نه در تبلیغات، سخنرانیها و توافقات روی کاغذ، بلکه در زندگی روزمره خود ارزیابی میکنند.
به گفته شیخ جمالی، زمانی میتوان درباره موفقیت یک تفاهم یا توافق سخن گفت که آثار آن در سفره مردم و بهبود وضعیت معیشتی آنها نمایان شود.
وی افزود: مردم در سالهای اخیر آثار شرایط سیاسی و اقتصادی را با تمام وجود در بازارها، مغازهها، مراکز تجاری و زندگی روزمره خود لمس کردهاند و از همین منظر نیز درباره تحولات جدید قضاوت خواهند کرد.
امام جمعه اهل سنت بندرعباس در ادامه با قدردانی از نیروهای مسلح کشور اظهار داشت: اگر امروز کشور به مرحله تفاهم و کاهش تنش رسیده است، حاصل ایستادگی و فداکاری افرادی است که در روزهای سخت برای دفاع از کشور جانفشانی کردند.
شیخ جمالی از نیروهای پدافندی، نظامیان و تمامی کسانی که در خطوط دفاعی حضور داشتند، تقدیر کرد و گفت: این دستاوردها نتیجه تلاش کسانی است که جان عزیز خود را برای دفاع از کشور در میدان گذاشتند.
وی همچنین از خدمات کادر درمان، پزشکان، پرستاران، آتشنشانان، امدادگران و کارکنان حوزههای آب و برق قدردانی کرد و افزود: این افراد در روزهای دشوار در کنار مردم بودند و با تلاشهای خود مانع بروز خسارتها و مصیبتهای بیشتر شدند.
امام جمعه اهل سنت بندرعباس با ابراز امیدواری از این که تفاهمنامه اخیر به نتایج مثبت منجر شود، گفت: امیدواریم این روند در نهایت به رونق اقتصادی، افزایش امید در جامعه و بهبود شرایط زندگی مردم بینجامد.
شیخ جمالی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع صفهای طولانی سوخت در استان هرمزگان پرداخت و با انتقاد از تداوم این وضعیت گفت: بارها از سوی مردم درباره این مشکل تذکر داده شده، اما همچنان راهحل مؤثری برای آن مشاهده نمیشود.
وی افزود: اگرچه از تلاشهای انجامشده برای رفع این معضل اطلاع دارم، اما این پرسش همچنان باقی است که چرا این مشکل پیچیده و فرسایشی همچنان ادامه دارد و مردم ناچارند ساعتهای طولانی در صفهای سوخت منتظر بمانند.
امام جمعه اهل سنت بندرعباس در ادامه با انتقاد از رسانه ملی اظهار کرد: سیمای مرکز خلیج فارس در این زمینه پیگیری کرده و گزارش هایی تهیه کرده است، اما تاکنون گزارش قابل توجهی درباره این معضل در سطح رسانه ملی منتشر نشده است. این سؤال مطرح است که آیا اگر چنین صفهای طولانی و گستردهای در تهران وجود داشت، باز هم همین میزان بیتوجهی نسبت به آن دیده میشد؟
وی با اشاره به شهرستانهای مختلف استان از جمله بندرعباس، جاسک، رودان و میناب گفت: مردم هرمزگان در شرایط مختلف، بهویژه در دوران جنگ و بحرانها، سهم بزرگی در تحمل سختیها داشتهاند و انتظار دارند مشکلاتشان نیز به همان اندازه مورد توجه قرار گیرد.
شیخ جمالی تأکید کرد که حل این معضل نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی است و افزود: هرچند استاندار، نمایندگان و مسئولان استانی باید پیگیر موضوع باشند، اما تصمیمات اصلی برای رفع این وضعیت باید در سطح کلان کشور اتخاذ شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مردم هرمزگان مدتهاست شرایط دشوار ناشی از صفهای سوخت را تحمل میکنند و انتظار دارند مسئولان با اقدامات مؤثر و تصمیمات عملی، به این وضعیت پایان دهند و از ادامه رنج و زحمت مردم جلوگیری کنند.