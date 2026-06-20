به گزارش ایلنا از بندرعباس، شیخ یوسف جمالی در خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس اظهار کرد: این روزها خبر امضای تفاهم‌نامه مورد توجه همه مردم قرار گرفته و هر قشری به شکلی نسبت به آن واکنش نشان داده است. برخی از این اتفاق استقبال کرده و امیدوار هستند، برخی دیگر احساس خوبی نسبت به آن ندارند و گروهی نیز همچنان مردد و نگران آینده‌اند.

وی، دلیل این احساسات متناقض را شرایط دشوار سال گذشته دانست و افزود: مردم در یک سال اخیر با نگرانی‌های فراوان، فشارهای اقتصادی، از دست دادن عزیزان، اضطراب و نااطمینانی مواجه بوده‌اند. به همین دلیل بسیاری از خانواده‌ها امروز درباره آینده، وضعیت قیمت‌ها، سرنوشت کسب‌وکارها و شرایط اقتصادی کشور پرسش‌ها و نگرانی‌های جدی دارند.

امام جمعه اهل سنت بندرعباس تأکید کرد: مردم واقعیت‌ها را نه در تبلیغات، سخنرانی‌ها و توافقات روی کاغذ، بلکه در زندگی روزمره خود ارزیابی می‌کنند.

به گفته شیخ جمالی، زمانی می‌توان درباره موفقیت یک تفاهم یا توافق سخن گفت که آثار آن در سفره مردم و بهبود وضعیت معیشتی آنها نمایان شود.

وی افزود: مردم در سال‌های اخیر آثار شرایط سیاسی و اقتصادی را با تمام وجود در بازارها، مغازه‌ها، مراکز تجاری و زندگی روزمره خود لمس کرده‌اند و از همین منظر نیز درباره تحولات جدید قضاوت خواهند کرد.

امام جمعه اهل سنت بندرعباس در ادامه با قدردانی از نیروهای مسلح کشور اظهار داشت: اگر امروز کشور به مرحله تفاهم و کاهش تنش رسیده است، حاصل ایستادگی و فداکاری افرادی است که در روزهای سخت برای دفاع از کشور جانفشانی کردند.

شیخ جمالی از نیروهای پدافندی، نظامیان و تمامی کسانی که در خطوط دفاعی حضور داشتند، تقدیر کرد و گفت: این دستاوردها نتیجه تلاش کسانی است که جان عزیز خود را برای دفاع از کشور در میدان گذاشتند.

وی همچنین از خدمات کادر درمان، پزشکان، پرستاران، آتش‌نشانان، امدادگران و کارکنان حوزه‌های آب و برق قدردانی کرد و افزود: این افراد در روزهای دشوار در کنار مردم بودند و با تلاش‌های خود مانع بروز خسارت‌ها و مصیبت‌های بیشتر شدند.

امام جمعه اهل سنت بندرعباس با ابراز امیدواری از این که تفاهم‌نامه اخیر به نتایج مثبت منجر شود، گفت: امیدواریم این روند در نهایت به رونق اقتصادی، افزایش امید در جامعه و بهبود شرایط زندگی مردم بینجامد.

شیخ جمالی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع صف‌های طولانی سوخت در استان هرمزگان پرداخت و با انتقاد از تداوم این وضعیت گفت: بارها از سوی مردم درباره این مشکل تذکر داده شده، اما همچنان راه‌حل مؤثری برای آن مشاهده نمی‌شود.

وی افزود: اگرچه از تلاش‌های انجام‌شده برای رفع این معضل اطلاع دارم، اما این پرسش همچنان باقی است که چرا این مشکل پیچیده و فرسایشی همچنان ادامه دارد و مردم ناچارند ساعت‌های طولانی در صف‌های سوخت منتظر بمانند.

امام جمعه اهل سنت بندرعباس در ادامه با انتقاد از رسانه ملی اظهار کرد: سیمای مرکز خلیج فارس در این زمینه پیگیری کرده و گزارش هایی تهیه کرده است، اما تاکنون گزارش قابل توجهی درباره این معضل در سطح رسانه ملی منتشر نشده است. این سؤال مطرح است که آیا اگر چنین صف‌های طولانی و گسترده‌ای در تهران وجود داشت، باز هم همین میزان بی‌توجهی نسبت به آن دیده می‌شد؟

وی با اشاره به شهرستان‌های مختلف استان از جمله بندرعباس، جاسک، رودان و میناب گفت: مردم هرمزگان در شرایط مختلف، به‌ویژه در دوران جنگ و بحران‌ها، سهم بزرگی در تحمل سختی‌ها داشته‌اند و انتظار دارند مشکلاتشان نیز به همان اندازه مورد توجه قرار گیرد.

شیخ جمالی تأکید کرد که حل این معضل نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی است و افزود: هرچند استاندار، نمایندگان و مسئولان استانی باید پیگیر موضوع باشند، اما تصمیمات اصلی برای رفع این وضعیت باید در سطح کلان کشور اتخاذ شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مردم هرمزگان مدت‌هاست شرایط دشوار ناشی از صف‌های سوخت را تحمل می‌کنند و انتظار دارند مسئولان با اقدامات مؤثر و تصمیمات عملی، به این وضعیت پایان دهند و از ادامه رنج و زحمت مردم جلوگیری کنند.

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