هشدار فعالان محیط زیست نسبت به تداوم آتش زدن بقایای مزارع در مرودشت

به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش‌های مردمی و مشاهدات میدانی، بخش‌هایی از مزارع منطقه ابرج مرودشت پس از برداشت گندم و با هدف آماده‌سازی زمین برای کشت بعدی دچار آتش‌سوزی ناشی از سوزاندن بقایای گیاهی شدند که دود ناشی از آن موجب کاهش کیفیت هوا و ایجاد مشکلات تنفسی برای ساکنان منطقه شد.

فعالان انجمن دوستداران زاگرس سبز اقلید و سرحد با ابراز نگرانی از تکرار این شیوه سنتی، تأکید کردند که کاه و کلش باقی‌مانده در مزارع بخشی ارزشمند از چرخه طبیعی خاک محسوب می‌شود و سوزاندن آن علاوه بر از بین بردن مواد آلی، موجب نابودی میلیون‌ها جاندار ریز خاکزی، از جمله باکتری‌ها و قارچ‌های سودمند می‌شود؛ موجوداتی که نقش اساسی در حفظ حاصلخیزی خاک و استمرار تولید محصولات کشاورزی دارند.

کارشناسان معتقدند آتش زدن بقایای مزارع تنها به تخریب خاک محدود نمی‌شود و می‌تواند با نابودی حشرات، خزندگان، پرندگان و دیگر گونه‌های جانوری، تعادل طبیعی اکوسیستم‌های کشاورزی را بر هم زند. همچنین انتشار دود و ذرات معلق حاصل از این آتش‌سوزی‌ها، سلامت انسان و کیفیت هوای مناطق اطراف را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

حفاظت از خاک به عنوان یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های ملی و پایه اصلی تأمین امنیت غذایی، نیازمند تغییر الگوهای سنتی و حرکت به سمت روش‌های علمی مدیریت بقایای گیاهی است؛ روش‌هایی که ضمن حفظ بهره‌وری مزارع، از تخریب منابع طبیعی نیز جلوگیری می‌کنند.

فعالان محیط زیست خواستار افزایش آموزش، فرهنگ‌سازی و مشارکت کشاورزان در استفاده از روش‌های جایگزین سوزاندن کاه و کلش شدند تا زمین‌های حاصلخیز دشت مرودشت و سایر مناطق کشور برای نسل‌های آینده حفظ شود.

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