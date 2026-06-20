هشدار فعالان محیط زیست نسبت به تداوم آتش زدن بقایای مزارع در مرودشت
همزمان با پایان فصل برداشت گندم در برخی مناطق شهرستان مرودشت، فعالان محیط زیست نسبت به تداوم آتش زدن بقایای گیاهی و کاه و کلش مزارع هشدار داده و این اقدام را تهدیدی جدی برای سلامت خاک، کیفیت هوا و تنوع زیستی عنوان کردند.
به گزارش ایلنا، بر اساس گزارشهای مردمی و مشاهدات میدانی، بخشهایی از مزارع منطقه ابرج مرودشت پس از برداشت گندم و با هدف آمادهسازی زمین برای کشت بعدی دچار آتشسوزی ناشی از سوزاندن بقایای گیاهی شدند که دود ناشی از آن موجب کاهش کیفیت هوا و ایجاد مشکلات تنفسی برای ساکنان منطقه شد.
فعالان انجمن دوستداران زاگرس سبز اقلید و سرحد با ابراز نگرانی از تکرار این شیوه سنتی، تأکید کردند که کاه و کلش باقیمانده در مزارع بخشی ارزشمند از چرخه طبیعی خاک محسوب میشود و سوزاندن آن علاوه بر از بین بردن مواد آلی، موجب نابودی میلیونها جاندار ریز خاکزی، از جمله باکتریها و قارچهای سودمند میشود؛ موجوداتی که نقش اساسی در حفظ حاصلخیزی خاک و استمرار تولید محصولات کشاورزی دارند.
کارشناسان معتقدند آتش زدن بقایای مزارع تنها به تخریب خاک محدود نمیشود و میتواند با نابودی حشرات، خزندگان، پرندگان و دیگر گونههای جانوری، تعادل طبیعی اکوسیستمهای کشاورزی را بر هم زند. همچنین انتشار دود و ذرات معلق حاصل از این آتشسوزیها، سلامت انسان و کیفیت هوای مناطق اطراف را تحت تأثیر قرار میدهد.
حفاظت از خاک به عنوان یکی از ارزشمندترین سرمایههای ملی و پایه اصلی تأمین امنیت غذایی، نیازمند تغییر الگوهای سنتی و حرکت به سمت روشهای علمی مدیریت بقایای گیاهی است؛ روشهایی که ضمن حفظ بهرهوری مزارع، از تخریب منابع طبیعی نیز جلوگیری میکنند.
فعالان محیط زیست خواستار افزایش آموزش، فرهنگسازی و مشارکت کشاورزان در استفاده از روشهای جایگزین سوزاندن کاه و کلش شدند تا زمینهای حاصلخیز دشت مرودشت و سایر مناطق کشور برای نسلهای آینده حفظ شود.