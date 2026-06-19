به گزارش ایلنا، محمدرضا پاکروان افزود: از روز 30 خرداد ماه 1405، ساعت کاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، سازمان‌ها، شهرداری‌ها، بیمه‌ها و بخش‌های اداری بیمارستان‌های مستقر در استان، روزهای شنبه تا چهارشنبه همچنان به روال جاری از ساعت 7:00 صبح تا 13:00 ظهر فعال خواهند بود.

وی به حضور کامل کارکنان تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان هرمزگان در محل کاری از روز شنبه هفته پیش رو اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: از تاریخ 30 خرداد ماه سال 1405، تمامی کارکنان ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان موظف به حضور 100 درصدی در محل کار خود هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان اظهار داشت: از تمامی کارکنان ادارات و دستگاه‌های اجرایی تقاضا می‌شود هنگام خروج از محل کار، سیستم‌های سرمایشی و تجهیزات برقی غیرضروری خود را خاموش کنند تا ضمن کاهش مصرف، در مدیریت بهینه انرژی همکاری شایسته داشته باشند.

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