مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران خبر داد:
یک کشته و 3 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور کیاسر به دامغان
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان مازندران به وقوع حادثه رانندگی سقوط خودرو در یکی از محورهای مواصلاتی استان اشاره کرده و گفت: سقوط یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس از ارتفاع در محور کیاسر به دامغان یک کشته و 3 مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، غلامعلی فخاری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: گزارشی مبنی بر سقوط خودروی سواری پژو پارس از ارتفاع در محور کیاسر به دامغان، ورودی روستای چالو از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان مازندران دریافت شد.
وی به اقدامات امدادی انجام شده برای رسیدگی به این حادثه رانندگی اشاره کرده و ادامه داد: در این راستا بلافاصله پس از اعلام حادثه، یک تیم عملیاتی 5 نفره از پایگاه امداد و نجات کیاسر به همراه یک دستگاه آمبولانس و ست نجات به محل حادثه اعزام شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان مازندران اظهار داشت: نجاتگران هلالاحمر پس از ارزیابی صحنه و تثبیت خودرو، عملیات رهاسازی فرد محبوس شده را انجام دادند. همچنین اقدامات اولیه درمانی و پیشبیمارستانی برای مصدومان این حادثه رانندگی انجام شد.
فخاری به اقدامات امدادی انجام شده برای مصدومان اشاره داشته و تصریح کرد: در این حادثه رانندگی 3 نفر مصدوم شدند که توسط عوامل اورژانس و هلالاحمر جهت ادامه روند درمان به بیمارستان امام خمینی ساری منتقل شدند. این حادثه یک فوتی نیز در پی داشت.