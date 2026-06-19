امدادگران هلال احمر چهارمحال و بختیاری به مصدوم سقوط از کوه در دیناران شهرستان اردل امداد رسانی کردند
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به حادثه سقوط از کوه در منطقه دیناران شهرستان اردل خبر داد.
به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار داشت: امروز گزارشی مبنی بر سقوط یک فرد از کوه در روستای سرقلعه منطقه دیناران شهرستان اردل دریافت شد که بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهدای دشتک به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: نجاتگران جمعیت هلالاحمر پس از حضور در محل حادثه و انجام ارزیابی اولیه، اقدامات امدادی لازم را برای دسترسی به مصدوم و ارائه خدمات پیشبیمارستانی انجام دادند.
طاهری بیان کرد: پس از تثبیت وضعیت مصدوم، عملیات انتقال وی با موفقیت اجرا شد و در نهایت برای ادامه روند درمان، به مرکز درمانی منتقل شد.
وی همچنین گفت: خبری مبنی بر برخورد رخبهرخ یک دستگاه سواری دوو با یک دستگاه خاور در محور خراجی به اردل، نرسیده به روستای اسلامآباد، دریافت شد که بلافاصله امدادگران پس از انجام ارزیابی اولیه، ضمن ایمنسازی صحنه و ارائه خدمات پیشبیمارستانی، نسبت به رهاسازی مصدوم گرفتار در خودرو اقدام کرده و اقدامات امدادی لازم را انجام دادند.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری در پایان از امدادرسانی به حادثه سقوط یک دستگاه خودرو پژوپارس در گردنه چری صمصامی خبرداد.