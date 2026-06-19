به گزارش ایلنا، نشست هماهنگی و بررسی روند توسعه خانه‌ های بهداشت روستایی با حضور دکتر محمد صادق رضایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، معاونان بهداشت، درمان، توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ ریزی دانشگاه، مدیر سازمان‌ های مردم‌نهاد و خیرین سلامت، جمعی از فرمانداران، بخشداران، دهیاران و خیرین سلامت شهرستان‌ های تنکابن، نوشهر، چالوس، عباس‌آباد و کلاردشت در پردیس دانشگاه علوم پزشکی رامسر برگزار شد.

دکتر محمد صادق رضایی در این نشست با تأکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌ های بهداشتی در مناطق روستایی از مهم‌ترین راهبردهای دانشگاه برای تحقق عدالت در سلامت است، اظهار کرد: خانه‌ های بهداشت ستون فقرات نظام شبکه سلامت کشور هستند و هرگونه سرمایه‌ گذاری در این بخش، سرمایه‌ گذاری مستقیم برای ارتقای سلامت جامعه، پیشگیری از بیماری‌ ها و کاهش هزینه‌ های درمانی در آینده محسوب می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: امروز در برخی مناطق روستایی نیاز به بازسازی، نوسازی یا احداث خانه‌های بهداشت جدید وجود دارد و تحقق این هدف بدون هم‌ افزایی دستگاه‌ های اجرایی، مدیریت‌ های محلی و مشارکت خیرین سلامت امکان‌ پذیر نخواهد بود. فرمانداران به عنوان عالی‌ترین نمایندگان دولت در شهرستان‌ ها می‌توانند نقش تعیین‌ کننده‌ای در تأمین زمین، تسهیل فرآیند های اجرایی و جلب مشارکت‌ های محلی ایفا کنند.

وی با اشاره به اهمیت نقش خیرین در توسعه زیرساخت‌ های سلامت گفت: تجربه موفق خیرین سلامت در ساخت مراکز درمانی و بهداشتی نشان داده است که مشارکت اجتماعی می‌تواند بسیاری از محدودیت‌ های موجود را برطرف کند. از خیرین نیک‌ اندیش درخواست داریم با ورود به حوزه ساخت و تجهیز خانه‌ های بهداشت، دانشگاه را در تقویت شبکه بهداشتی و افزایش دسترسی روستاییان به خدمات اولیه سلامت یاری کنند.

دکتر رضایی خاطرنشان کرد: رویکرد دانشگاه در این طرح، اجرای پروژه‌ ها بر اساس نیازسنجی علمی، شاخص‌ های جمعیتی، دسترسی جغرافیایی و اولویت‌ های بهداشتی مناطق مختلف است تا منابع موجود به‌صورت هدفمند در خدمت ارتقای سلامت مردم قرار گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران همچنین بر ضرورت بهره‌ گیری از ظرفیت شوراهای اسلامی، دهیاری‌ ها و معتمدان محلی تأکید کرد و گفت: توسعه پایدار سلامت زمانی محقق می‌شود که مردم، خیرین و مسئولان در کنار یکدیگر برای رفع نیازهای بهداشتی جامعه مشارکت کنند.

در پایان این نشست مقرر شد پس از تکمیل بررسی‌ های کارشناسی و تعیین مناطق اولویت‌ دار، فرآیند تأمین زمین، جذب مشارکت خیرین و انعقاد تفاهم‌ نامه‌ های اجرایی برای آغاز عملیات ساخت خانه‌ های بهداشت در مناطق هدف در دستور کار قرار گیرد.

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