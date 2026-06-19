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قاتل 15ساله نهاوندی دستگیر شد

قاتل 15ساله نهاوندی دستگیر شد
کد خبر : 1801489
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فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از دستگیری قاتل نوجوان نهاوندی در کمتر از ۱۲ ساعت پس از وقوع قتل در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محرم خوش‌روش" درباره جزییات نزاع منجر به قتل افزود: شب گذشته در پی وقوع نزاع خونین بین ۲ نوجوان ۱۵ ساله نهاوندی در یکی از خیابان های این شهر یکی از آنها بر اثر اصابت چاقو توسط طرف دیگر نزاع و درگیری به قتل رسید که در این خصوص شناسایی و دستگیری قاتل بلافاصله در دستور کار ماموران پلیس آگاهی نهاوند قرار گرفت.

وی اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی به سرپرستی جانشین انتظامی شهرستان پس از هماهنگی با مقام قضایی و با انجام اقدامات فنی و تخصصی در کمتر از ۱۲ ساعت پس از وقوع قتل موفق به شناسایی قاتل و دستگیری او در یک عملیات موفق ضربتی و مقتدرانه در مخفیگاهش شدند.

سرهنگ خوش‌روش اضافه کرد: متهم در بازجویی های فنی و پلیسی به قتل نوجوان ۱۵ ساله نهاوندی اعتراف کرد.

به گفته وی، قاتل علت و انگیزه این قتل را اختلافات شخصی عنوان کرده با این وجود تحقیقات تکمیلی پلیس برای روشن شدن موضوع ادامه دارد.

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