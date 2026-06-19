قاتل 15ساله نهاوندی دستگیر شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محرم خوش‌روش" درباره جزییات نزاع منجر به قتل افزود: شب گذشته در پی وقوع نزاع خونین بین ۲ نوجوان ۱۵ ساله نهاوندی در یکی از خیابان های این شهر یکی از آنها بر اثر اصابت چاقو توسط طرف دیگر نزاع و درگیری به قتل رسید که در این خصوص شناسایی و دستگیری قاتل بلافاصله در دستور کار ماموران پلیس آگاهی نهاوند قرار گرفت.

وی اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی به سرپرستی جانشین انتظامی شهرستان پس از هماهنگی با مقام قضایی و با انجام اقدامات فنی و تخصصی در کمتر از ۱۲ ساعت پس از وقوع قتل موفق به شناسایی قاتل و دستگیری او در یک عملیات موفق ضربتی و مقتدرانه در مخفیگاهش شدند.

سرهنگ خوش‌روش اضافه کرد: متهم در بازجویی های فنی و پلیسی به قتل نوجوان ۱۵ ساله نهاوندی اعتراف کرد.

به گفته وی، قاتل علت و انگیزه این قتل را اختلافات شخصی عنوان کرده با این وجود تحقیقات تکمیلی پلیس برای روشن شدن موضوع ادامه دارد.

انتهای پیام/