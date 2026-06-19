به گزارش ایلنا، حجت الاسلام علی موحدی‌راد روز جمعه با اشاره به انتشار تصاویری در فضای مجازی اعلام کرد: در پی انتشار این ویدئو که در آن ادعایی مبنی بر توهین به یک زن مطرح شده است، دادستان مرکز استان و دادستان ویژه سازمان قضایی نیروهای مسلح به‌صورت فوری مامور شدند تا ابعاد این موضوع را بررسی کنند.

وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در دفاع از حقوق عامه هیچ‌گونه تعارفی ندارد، تصریح کرد: چنانچه بررسی‌ها نشان دهد این اتفاق در حوزه قضایی سیستان و بلوچستان رخ داده است، وفق مقررات قانونی و بدون هیچ‌گونه اغماضی با خاطیان برخورد قاطع صورت خواهد گرفت. همچنین در مورد کلیپ ادعایی مربوط به شهرستان فاریاب طی بررسی صورت گرفته از سوی مقامات قضایی استان کرمان پرونده تشکیل و در حال رسیدگی است.

رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان از افرادی‌که در این خصوص مدعی تضییع حقوق خود هستند خواست تا با مراجعه به نزدیک‌ترین مرجع قضایی، شکایت خود را به‌صورت رسمی ثبت کنند تا پرونده با سرعت و دقت بیشتری پیگیری شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی خود را ملزم به اجرای عدالت می‌داند و هرگونه تخطی از قانون یا نقض حقوق شهروندی توسط هر فردی که باشد، با واکنش قانونی و شایسته دستگاه قضا همراه خواهد بود.

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