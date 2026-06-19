تشییع پیکر شهید مرزبانی در شهرستان زهک
آیین تشییع پیکر مطهر شهید استوار دوم سبحان سنچولی، از مرزبانان هنگ مرزی سراوان، امروز با حضور گسترده مردم، مسئولان محلی و نیروهای نظامی و انتظامی در شهرستان زهک برگزار شد. این شهید والامقام در حین پایش و حراست از مرزهای جنوب شرق کشور در منطقه سراوان بر اثر برخورد با مین به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
به گزارش ایلنا، آیین تشییع پیکر مطهر شهید استواردوم سبحان سنچولی، امروز جمعه با حضور فرماندار شهرستان زهک، امامان جمعه و جماعت، جمعی از مدیران، بخشداران و اقشار مختلف مردم شهیدپرور منطقه سیستان برگزار شد.
پیکر این شهید سرافراز پس از تشییع بر دستان مردم، برای خاکسپاری به آرامگاه ابدی بدرقه شد؛ حضوری که جلوهای از همبستگی و قدردانی مردم منطقه از ایثار مرزبانان کشور بود.
فرماندار شهرستان زهک در حاشیه این مراسم با تسلیت به خانواده شهید و ابراز همدردی با ایثارگران، گفت: برای حفظ امنیت کشور و پایداری انقلاب اسلامی، تاکنون شهدای والامقامی تقدیم شدهاند و خون پاک آنان پایههای امنیت و اقتدار کشور را استوارتر کرده است.
روح الله جهانتیغ افزود: این حادثه نهتنها یک ضایعه فردی، بلکه اندوهی برای امنیت و آرامش مرزهای میهن است و در ایام سوگواری ماه محرم، غم این شهید عزیز، فضای شهرستان را سنگینتر کرده است.
وی تصریح کرد: شهید سنچولی در مسیر انجام مأموریت خطیر صیانت از مرزهای کشور، جان خود را فدای امنیت ایران اسلامی کرد و نشان داد نیروهای مرزبانی در سختترین شرایط با ایمان و شجاعت از مرزها پاسداری میکنند.