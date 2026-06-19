به گزارش ایلنا، شهردار شیراز در تشریح ابعاد این پروژه زیرساختی، آن را نه فقط یک معبر، بلکه گره‌گشایی کلیدی در شبکه حمل‌ونقل شهری دانست و اظهار داشت: این زیرگذر با هدف برقراری ارتباط مؤثر میان محور شرقی–غربی شهر و بالعکس طراحی و اجرا شده است.

به گفته محمدحسن اسدی، این پروژه که از آن به‌عنوان یکی از طرح‌های اثرگذار در حوزه ترافیک یاد می‌شود، نقش بسزایی در بهبود شبکه ترافیکی، روان‌سازی تردد، کاهش زمان سفر و کاستن از بار ترافیکی در مناطق پرتردد ایفا خواهد کرد.

شهردار شیراز با اشاره به ابعاد فنی و مهندسی پروژه بیان داشت: پروژه زیرگذر دانشمند شهید فریدون عباسی با طول حدود یک کیلومتر و عرض ۲۰ متر، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های عمرانی شهرداری در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

وی گفت: برای احداث این زیرگذر، عملیات گسترده‌ای شامل ۱۴۰ هزار مترمکعب خاک‌برداری، ۷۵ هزار مترمکعب بتن‌ریزی و استفاده از بیش از ۶ هزار تن میلگرد انجام شده است. همچنین در روزهای پایانی، عملیات روکش آسفالت در سطحی بالغ بر ۴۰ هزار متر مربع، هم در کف زیرگذر و هم در سطح فوقانی آن، به اتمام رسیده تا مسیرهای تردد برای شهروندان بهینه شود.یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین بخش‌های اجرای این پروژه، عملیات دال زیرگذر در مجاورت کابل‌های برق فشار قوی بود.

شهردار شیراز با اشاره به این چالش بزرگ، بر تلاش مبتکرانه همکاران در سازمان عمران شهرداری تأکید و اضافه کرد: این عملیات باوجود خطرات فراوان و فاصله بسیار اندک تا شبکه برق (فاصله ۳۰ سانتی‌متری)، با برنامه‌ریزی دقیق و بدون هیچ حادثه‌ای به انجام رسیده است.

اسدی غلبه بر موانع را به نوعی کلید موفقیت این پروژه قلمداد و تصریح کرد: اجرای پروژه‌های عظیم شهری همواره با موانع و مشکلاتی نظیر جابه‌جایی تأسیسات شهری، تملک املاک و رفع معارضات همراه است. این پروژه نیز از این قاعده مستثنی نبود و با چالش‌های متعددی از جمله جابه‌جایی شبکه برق فشار قوی به طول ۶۰۰ متر، تملک نزدیک به ۹ ملک، جابه‌جایی پست برق فشار متوسط و انشعابات گاز، آب، فیبر نوری و فاضلاب روبه‌رو بود.

شهردار شیراز همچنین تقدیر از تعامل و همکاری دیگر دستگاه‌های اجرایی و تلاش شبانه‌روزی همکاران در سازمان عمران شهرداری این کلان‌شهر، بر این نکته تأکید کرد که عزم و همت بالا، کلید عبور از این موانع و تحقق وعده داده‌شده به شهروندان بوده است.

اسدی گفت: امروز شهروندان شاهد اجرای پروژه‌های متعدد در نقاط مختلف شهر هستند که همه در راستای رفاه و آسایش آنان و توسعه پایدار کلان‌شهر شیراز طراحی شده‌اند.

وی با اشاره به عملیاتی شدن پروژه‌های متعدد دیگر در حوزه‌های حمل‌ونقل، خدمات شهری و فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، ابراز امیدواری کرد که این روند توسعه‌ای، شیراز را به جایگاه واقعی خود به‌عنوان یکی از کلانشهرهای پیشرو کشور برساند.

در پایان، شهردار شیراز ضمن تقدیر از صبر و حوصله شهروندان در مدت اجرای پروژه، افتتاح این زیرگذر را به مردم فهیم شیراز تبریک گفت و خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها با هدف تأمین آسایش و رضایت هرچه بیشتر شهروندان و مراجعه‌کنندگان به این کلانشهر به ثمر نشسته‌اند.

گفتنی است، راه‌اندازی زیرگذر دانشمند شهید فریدون عباسی گامی مؤثر در تکمیل شبکه معابر شهری شیراز و بهبود جریان تردد در این محدوده است؛ پروژه‌ای که با افزایش ظرفیت عبور و مرور، زمینه تسهیل رفت‌وآمد شهروندان و ساماندهی بهتر ترافیک شهری را فراهم می‌کند.

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