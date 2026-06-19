صنعت نفت آبادان استانداردهای حرفهای باشگاهداری را احراز کرد
مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان از دریافت مجوز ملی حرفهای باشگاهداری خبر داد و این موفقیت را نتیجه اجرای الزامات مدیریتی، مالی، حقوقی و زیرساختی عنوان کرد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، سید یوسف موسوی سندرونی امروز جمعه در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد که موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان پس از طی فرآیندهای ارزیابی و تکمیل الزامات مورد نظر فدراسیون فوتبال، موفق به اخذ مجوز ملی حرفهای باشگاهداری شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در بخشهای مختلف باشگاه اظهار داشت: برنامهریزی منسجم در حوزههای مدیریتی، مالی، حقوقی و زیرساختی زمینه دستیابی به این مجوز را فراهم کرد و تمامی معیارهای تعیینشده با همکاری واحدهای مختلف مجموعه محقق شد.
مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان این دستاورد را یکی از گامهای مهم در مسیر توسعه ساختار حرفهای باشگاه دانست و افزود: دریافت این مجوز، زمینهساز ارتقای استانداردهای اجرایی و ایجاد نظم بیشتر در فعالیتهای باشگاه خواهد بود.
موسوی سندرونی همچنین از همراهی اعضای هیئتمدیره و کمیته اخذ مجوز حرفهای قدردانی کرد و گفت: این موفقیت نقطه آغاز مسیر جدیدی برای دستیابی به اهداف بلندمدت باشگاه و فراهمسازی شرایط بهتر برای حضور موفق تیمهای صنعت نفت آبادان در رقابتهای آینده است.