خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صنعت نفت آبادان استانداردهای حرفه‌ای باشگاه‌داری را احراز کرد

صنعت نفت آبادان استانداردهای حرفه‌ای باشگاه‌داری را احراز کرد
کد خبر : 1801430
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان از دریافت مجوز ملی حرفه‌ای باشگاه‌داری خبر داد و این موفقیت را نتیجه اجرای الزامات مدیریتی، مالی، حقوقی و زیرساختی عنوان کرد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سید یوسف موسوی سندرونی امروز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان پس از طی فرآیندهای ارزیابی و تکمیل الزامات مورد نظر فدراسیون فوتبال، موفق به اخذ مجوز ملی حرفه‌ای باشگاه‌داری شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش‌های مختلف باشگاه اظهار داشت: برنامه‌ریزی منسجم در حوزه‌های مدیریتی، مالی، حقوقی و زیرساختی زمینه دستیابی به این مجوز را فراهم کرد و تمامی معیارهای تعیین‌شده با همکاری واحدهای مختلف مجموعه محقق شد.

مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان این دستاورد را یکی از گام‌های مهم در مسیر توسعه ساختار حرفه‌ای باشگاه دانست و افزود: دریافت این مجوز، زمینه‌ساز ارتقای استانداردهای اجرایی و ایجاد نظم بیشتر در فعالیت‌های باشگاه خواهد بود.

موسوی سندرونی همچنین از همراهی اعضای هیئت‌مدیره و کمیته اخذ مجوز حرفه‌ای قدردانی کرد و گفت: این موفقیت نقطه آغاز مسیر جدیدی برای دستیابی به اهداف بلندمدت باشگاه و فراهم‌سازی شرایط بهتر برای حضور موفق تیم‌های صنعت نفت آبادان در رقابت‌های آینده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی