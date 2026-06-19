به گزارش ایلنا از خوزستان، سید یوسف موسوی سندرونی امروز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان پس از طی فرآیندهای ارزیابی و تکمیل الزامات مورد نظر فدراسیون فوتبال، موفق به اخذ مجوز ملی حرفه‌ای باشگاه‌داری شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش‌های مختلف باشگاه اظهار داشت: برنامه‌ریزی منسجم در حوزه‌های مدیریتی، مالی، حقوقی و زیرساختی زمینه دستیابی به این مجوز را فراهم کرد و تمامی معیارهای تعیین‌شده با همکاری واحدهای مختلف مجموعه محقق شد.

مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان این دستاورد را یکی از گام‌های مهم در مسیر توسعه ساختار حرفه‌ای باشگاه دانست و افزود: دریافت این مجوز، زمینه‌ساز ارتقای استانداردهای اجرایی و ایجاد نظم بیشتر در فعالیت‌های باشگاه خواهد بود.

موسوی سندرونی همچنین از همراهی اعضای هیئت‌مدیره و کمیته اخذ مجوز حرفه‌ای قدردانی کرد و گفت: این موفقیت نقطه آغاز مسیر جدیدی برای دستیابی به اهداف بلندمدت باشگاه و فراهم‌سازی شرایط بهتر برای حضور موفق تیم‌های صنعت نفت آبادان در رقابت‌های آینده است.

انتهای پیام/