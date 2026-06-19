به گزارش ایلنا، محمدرضا رضایی کوچی گفت: با توجه به آثار محاصره دریایی بر تأمین کالاهای اساسی، ضروری است از فرصت آتش‌بس برای ترمیم ذخایر راهبردی، تأمین نیازهای ضروری و افزایش آمادگی کشور در برابر تکرار احتمالی این شرایط استفاده شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مهم‌ترین اقدامات مورد نیاز کشور، رفع فوری موانع تأمین و حمل کالا، توسعه مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل، گسترش حمل یکسره کالا، فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی، تخصیص منابع مالی مورد نیاز و حذف مقررات و فرآیندهای غیرضروری را از اولویت‌های اساسی برشمرد.

وی ادامه داد: با وجود مدیریت بازار از طریق ذخایر موجود و بهره‌گیری از روش‌های جایگزین تأمین کالا، تداوم یا تشدید محدودیت‌ها ایجاب می‌کند هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تقویت شده و تصمیمات و راهکارهای مصوب بدون تأخیر به اجرا درآید. همچنین تصریح شده است که باید از شرایط فعلی برای مقررات‌زدایی، کوتاه‌سازی فرآیندها و افزایش کارآمدی نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور بهره گرفته شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس همچنین نسبت به عدم حضور و مشارکت مؤثر برخی مسئولان، از جمله وزرای امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی و نیز مشارکت ناکافی برخی مدیران اجرایی در جلسات رفع موانع تأمین و انتقال کالا ابراز نگرانی کرده و این موضوع را با فوریت شرایط کشور و ضرورت هم‌افزایی و مسئولیت‌پذیری حداکثری دستگاه‌ها ناسازگار دانسته است.

رضایی با تأکید بر هماهنگی بین‌دستگاهی، مقررات‌زدایی مؤثر، تمرکز بر اولویت‌های حیاتی کشور و مشارکت فعال تمامی ارکان اجرایی، زمینه اجرای فوری راهکارهای اعلامی، رفع موانع موجود، افزایش تاب‌آوری ملی و تأمین پایدار نیازهای کشور را فراهم کند.

انتهای پیام/