رئیس کمیسیون عمران مجلس:
مشارکت ناکافی برخی دستگاهها در تأمین کالا نگرانکننده است/ ضروری استفاده از فرصت آتشبس برای ترمیم ذخایر راهبردی
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیسجمهور، با هشدار نسبت به آثار محاصره دریایی بر روند تأمین کالاهای اساسی کشور، بر ضرورت تقویت ذخایر راهبردی، رفع موانع تأمین و حمل کالا و افزایش آمادگی کشور برای مواجهه با شرایط مشابه در آینده تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا رضایی کوچی گفت: با توجه به آثار محاصره دریایی بر تأمین کالاهای اساسی، ضروری است از فرصت آتشبس برای ترمیم ذخایر راهبردی، تأمین نیازهای ضروری و افزایش آمادگی کشور در برابر تکرار احتمالی این شرایط استفاده شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مهمترین اقدامات مورد نیاز کشور، رفع فوری موانع تأمین و حمل کالا، توسعه مسیرهای جایگزین حملونقل، گسترش حمل یکسره کالا، فعالسازی دیپلماسی اقتصادی، تخصیص منابع مالی مورد نیاز و حذف مقررات و فرآیندهای غیرضروری را از اولویتهای اساسی برشمرد.
وی ادامه داد: با وجود مدیریت بازار از طریق ذخایر موجود و بهرهگیری از روشهای جایگزین تأمین کالا، تداوم یا تشدید محدودیتها ایجاب میکند هماهنگی میان دستگاههای مسئول تقویت شده و تصمیمات و راهکارهای مصوب بدون تأخیر به اجرا درآید. همچنین تصریح شده است که باید از شرایط فعلی برای مقرراتزدایی، کوتاهسازی فرآیندها و افزایش کارآمدی نظام تصمیمگیری و اجرایی کشور بهره گرفته شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس همچنین نسبت به عدم حضور و مشارکت مؤثر برخی مسئولان، از جمله وزرای امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی و نیز مشارکت ناکافی برخی مدیران اجرایی در جلسات رفع موانع تأمین و انتقال کالا ابراز نگرانی کرده و این موضوع را با فوریت شرایط کشور و ضرورت همافزایی و مسئولیتپذیری حداکثری دستگاهها ناسازگار دانسته است.
رضایی با تأکید بر هماهنگی بیندستگاهی، مقرراتزدایی مؤثر، تمرکز بر اولویتهای حیاتی کشور و مشارکت فعال تمامی ارکان اجرایی، زمینه اجرای فوری راهکارهای اعلامی، رفع موانع موجود، افزایش تابآوری ملی و تأمین پایدار نیازهای کشور را فراهم کند.