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صدای انفجار از محدوده جزیره اسلامی شنیده خواهد شد

صدای انفجار از محدوده جزیره اسلامی شنیده خواهد شد
کد خبر : 1801421
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اداره کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد، امروز جمعه صدای انفجار از محدوده جزیره اسلامی شنیده خواهد شد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: به آگاهی مردم اسکو، سهند، ایلخچی، خسروشاه، جزیره اسلامی و خورخور می‌رساند از ساعت ۱۱ تا ۱۲ امروز صدای انفجار از محدوده جزیره اسلامی شنیده خواهد شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: این صداها مربوط به انهدام مهمات عمل‌ نکرده باقی‌مانده از جنگ تحمیلی است.

جزیره اسلامی در فاصله حدود ۷۰ کیلومتری جنوب غرب تبریز واقع شده است.

 

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