به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: به آگاهی مردم اسکو، سهند، ایلخچی، خسروشاه، جزیره اسلامی و خورخور می‌رساند از ساعت ۱۱ تا ۱۲ امروز صدای انفجار از محدوده جزیره اسلامی شنیده خواهد شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: این صداها مربوط به انهدام مهمات عمل‌ نکرده باقی‌مانده از جنگ تحمیلی است.

جزیره اسلامی در فاصله حدود ۷۰ کیلومتری جنوب غرب تبریز واقع شده است.

انتهای پیام/