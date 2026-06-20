حلقه گمشده صنعت؛ از کمبود نیروی ماهر تا ضرورت تحول در نظام آموزشی

محمد علوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینکه مهارت، زیرساخت اصلی اشتغال است، اظهار داشت: متأسفانه نبود نیروی ماهر یکی از دغدغه‌های جدی صنعتگران است و تربیت این نیروها باید به عنوان اولویتی کلیدی دنبال شود.

وی با تأکید بر اینکه معادن و منابع به تنهایی شاخص توسعه نیستند، افزود: نیروی انسانی آموزش‌دیده، مهم‌ترین مولفه در تحقق توسعه پایدار و افزایش بهره‌وری به شمار می‌رود.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به انطباق آموزش‌ها با نیاز بازار و صنایع، بر نقش مهارت‌آموزی در کاهش وابستگی به نیروی کار خارجی تأکید کرد و گفت: توسعه این آموزش‌ها نه تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه مسیر ایجاد شغل و درآمد پایدار را برای افراد هموار می‌سازد.

وی از برنامه‌ریزی برای آموزش بیش از ۱۶ هزار نفر در بخش دولتی و بیش از ۲ میلیون نفر-ساعت آموزش در بخش خصوصی و جوار کارگاهی خبر داد.

علوی از راه‌اندازی پویش «امداد ایران ماهر» برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ خبر داد و بیان کرد: تاکنون ۳۳۰ نفر از استان در این پویش نام‌نویسی کرده‌اند و ۳ مرحله اعزام نیرو به مناطق جنگی انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین به‌زودی بازارچه‌ای برای عرضه محصولات تولیدی کارآفرینان زیرمجموعه این اداره‌کل راه‌اندازی می‌شود.

علوی از برگزاری المپیاد ملی مهارت ویژه گروه سنی ۱۸ تا ۲۱ سال در استان خبر داد و گفت: این رویداد با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد و دیگر دستگاه‌های اجرایی عملیاتی خواهد شد.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان چهارمحال و بختیاری در پایان با اشاره به تخصیص ۲۲۴ میلیارد ریال اعتبار از محل تبصره ۱۵ به این اداره‌کل، تصریح کرد: از این مبلغ ۲۱۶ میلیارد ریال به ۱۰۸ نفر پرداخت شده و اجرای ۲۸ برنامه مهارتی نیز با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان در دستور کار کارگروه توسعه مهارت قرار دارد.

انتهای پیام/