در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:
حلقه گمشده صنعت؛ از کمبود نیروی ماهر تا ضرورت تحول در نظام آموزشی
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای چهارمحال و بختیاری گفت: کمبود نیروی کار ماهر مهمترین چالش فعالان اقتصادی استان می باشد و تربیت نیرو باید به عنوان اولویتی کلیدی دنبال شود.
محمد علوی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینکه مهارت، زیرساخت اصلی اشتغال است، اظهار داشت: متأسفانه نبود نیروی ماهر یکی از دغدغههای جدی صنعتگران است و تربیت این نیروها باید به عنوان اولویتی کلیدی دنبال شود.
وی با تأکید بر اینکه معادن و منابع به تنهایی شاخص توسعه نیستند، افزود: نیروی انسانی آموزشدیده، مهمترین مولفه در تحقق توسعه پایدار و افزایش بهرهوری به شمار میرود.
مدیرکل فنی و حرفهای استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به انطباق آموزشها با نیاز بازار و صنایع، بر نقش مهارتآموزی در کاهش وابستگی به نیروی کار خارجی تأکید کرد و گفت: توسعه این آموزشها نه تنها به رشد اقتصادی کمک میکند، بلکه مسیر ایجاد شغل و درآمد پایدار را برای افراد هموار میسازد.
وی از برنامهریزی برای آموزش بیش از ۱۶ هزار نفر در بخش دولتی و بیش از ۲ میلیون نفر-ساعت آموزش در بخش خصوصی و جوار کارگاهی خبر داد.
علوی از راهاندازی پویش «امداد ایران ماهر» برای بازسازی مناطق آسیبدیده از جنگ خبر داد و بیان کرد: تاکنون ۳۳۰ نفر از استان در این پویش نامنویسی کردهاند و ۳ مرحله اعزام نیرو به مناطق جنگی انجام شده است.
وی ادامه داد: همچنین بهزودی بازارچهای برای عرضه محصولات تولیدی کارآفرینان زیرمجموعه این ادارهکل راهاندازی میشود.
علوی از برگزاری المپیاد ملی مهارت ویژه گروه سنی ۱۸ تا ۲۱ سال در استان خبر داد و گفت: این رویداد با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد و دیگر دستگاههای اجرایی عملیاتی خواهد شد.
مدیرکل فنی و حرفهای استان چهارمحال و بختیاری در پایان با اشاره به تخصیص ۲۲۴ میلیارد ریال اعتبار از محل تبصره ۱۵ به این ادارهکل، تصریح کرد: از این مبلغ ۲۱۶ میلیارد ریال به ۱۰۸ نفر پرداخت شده و اجرای ۲۸ برنامه مهارتی نیز با همکاری دستگاههای اجرایی استان در دستور کار کارگروه توسعه مهارت قرار دارد.