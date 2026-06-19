به گزارش ایلنا، سرهنگ محمد بوستان افروز روز جمعه بیست و نهم خرداد ماه در گفت و گو با خبرنگاران با تأکید بر عزم جدی یگان حفاظت امور اراضی در صیانت از اراضی کشاورزی و باغات اظهار داشت: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، عملیات آزادسازی اراضی تغییر کاربری یافته در منطقه دهپیر شهرستان خرم‌آباد با موفقیت انجام شد.

وی افزود: در این عملیات، ۵ هزار مترمربع از زمین‌های مرغوب کشاورزی که توسط افراد سودجو به‌صورت غیرقانونی قطعه‌بندی و در آن ساخت‌وسازهای غیرمجاز صورت گرفته بود، با دستور مقام قضایی و با حضور نماینده دادستان، همکاری نیروهای انتظامی و یگان حفاظت امور اراضی و سایر عوامل مرتبط قلع‌وقمع و به وضعیت اولیه بازگردانده شد.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی لرستان با هشدار به متخلفان و تغییر کاربری‌اراضی کشاورزی و باغات غیرمجاز تأکید کرد: هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بدون اخذ مجوزهای قانونی، جرم محسوب شده و این یگان با رصد مستمر و شبانه‌روزی، با هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز طبق قانون برخورد قاطع خواهد کرد.

بوستان افروز در پایان از بهره‌برداران و مالکان اراضی خواست پیش از هرگونه اقدام در زمین‌های زراعی، حتماً با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان یا امور اراضی استان مشورت نمایند و از طریق سامانه ۱۳۱ (سامانه ارتباط مردمی حفاظت از اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور) هرگونه تخلف و تغییر کاربری غیرمجاز را به این یگان گزارش دهند.

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