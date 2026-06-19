به گزارش ایلنا از گلستان، سید محمود حمیدی با بیان اینکه طی یک سال گذشته دو جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه به کشور تحمیل شد، گفت: در این مدت دشمن بارها به نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی برق حمله کرد و خسارت‌هایی به شبکه وارد شد. طبیعی است که در چنین شرایطی، مدیریت مصرف و همراهی مردم اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

وی افزود: با وجود تلاش شبانه‌روزی متخصصان صنعت برق برای پایدار نگه‌داشتن شبکه، مصرف بی‌رویه در روزهای گرم سال می‌تواند فشار زیادی بر سیستم وارد کند و احتمال خاموشی را افزایش دهد.

حمیدی از پیمانکاران و شرکت‌های فعال در حوزه برق خواست تا در کنار شرکت توانیر و توزیع نیروی برق قرار بگیرند و گفت: پیمانکاران برق در این مقطع حساس، با تمام توان از شرکت توزیع حمایت و همکاری نمایند تا بتوانیم تابستان را بدون چالش و با کمترین مشکل پشت سر بگذاریم.

وی افزود: صنعت برق امروز در خط مقدم جنگ اقتصادی و امنیتی قرار دارد و هرگونه اختلال در شبکه می‌تواند زندگی روزمره مردم و فعالیت واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار دهد. اجرای طرح‌های هوشمندسازی شبکه، بهینه‌سازی مصرف، سرویس و نگهداری مستمر تجهیزات، و آمادگی کامل نیروهای عملیاتی می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکه و جلوگیری از خاموشی‌های احتمالی داشته باشد.

حمیدی افزود: عبور از تابستان امسال نیازمند همراهی مردم، همکاری پیمانکاران و تلاش مستمر متخصصان صنعت برق است و هر میزان صرفه‌جویی می‌تواند نقش مهمی در پایداری شبکه ایفا کند.

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