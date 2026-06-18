لزوم نگاه هوشمندانه اجتماعی و سیاسی به امر به معروف و نهی از منکر

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مصطفی صالحی امشب در جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان ضمن گرامیداشت جایگاه والای امر به معروف و نهی از منکر گفت: امر به معروف و نهی از منکر تنها محدود به حوزه‌های فردی نیست، بلکه در عرصه‌های کلان اجتماعی و سیاسی نیز باید با رویکردی هوشمندانه به آن نگریست.

وی با تأکید بر اینکه تبیین دستاوردها، اقدامات و پیشرفت‌های دولت در تمامی حوزه‌ها، خود نوعی امر به معروف است، افزود: در شرایطی که دشمنان با جنگ روایت‌ها به دنبال ناامیدسازی جامعه هستند، بیان واقع‌بینانه و شفاف فعالیت‌های خستگی‌ناپذیر دولت برای خدمت به مردم، نوعی معروفِ اجتماعی است که موجب تقویت اعتماد عمومی و تزریق روحیه نشاط و امید به آینده در میان آحاد ملت می‌گردد.

فرماندار بوئین‌زهرا تصریح کرد: دولت چهاردهم با رویکردی جهادی، عدالت‌محور و مبتنی بر هم‌افزایی، پیگیری مطالبات مردم را در تمامی عرصه‌های عمرانی، فرهنگی و اقتصادی با جدیت دنبال می‌کند اطلاع‌رسانی دقیق این دستاوردها، مسیر خدمت‌رسانی را هموارتر کرده و همگرایی بیشتری میان دولت و ملت ایجاد خواهد کرد.

صالحی درپایان با تأکید بر لزوم تقویت گفتمان‌سازی در شورای فرهنگ عمومی، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، ضمن پاسخگویی به مطالبات مردم، در ترویج فرهنگِ امیدآفرینی و احیای ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی، بیش از پیش تلاش نمایند.

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