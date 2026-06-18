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فرماندار بوئین‌زهرا تاکید کرد:

لزوم نگاه هوشمندانه اجتماعی و سیاسی به امر به معروف و نهی از منکر

لزوم نگاه هوشمندانه اجتماعی و سیاسی به امر به معروف و نهی از منکر
کد خبر : 1801209
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فرماندار بوئین‌زهرا گفت: امر به معروف و نهی از منکر تنها محدود به حوزه‌های فردی نیست، بلکه در عرصه‌های کلان اجتماعی و سیاسی نیز باید با رویکردی هوشمندانه به آن نگریست.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مصطفی صالحی امشب در جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان ضمن گرامیداشت جایگاه والای امر به معروف و نهی از منکر گفت: امر به معروف و نهی از منکر تنها محدود به حوزه‌های فردی نیست، بلکه در عرصه‌های کلان اجتماعی و سیاسی نیز باید با رویکردی هوشمندانه به آن نگریست.

وی با تأکید بر اینکه تبیین دستاوردها، اقدامات و پیشرفت‌های دولت در تمامی حوزه‌ها، خود نوعی امر به معروف است، افزود: در شرایطی که دشمنان با جنگ روایت‌ها به دنبال ناامیدسازی جامعه هستند، بیان واقع‌بینانه و شفاف فعالیت‌های خستگی‌ناپذیر دولت برای خدمت به مردم، نوعی معروفِ اجتماعی است که موجب تقویت اعتماد عمومی و تزریق روحیه نشاط و امید به آینده در میان آحاد ملت می‌گردد.

فرماندار بوئین‌زهرا تصریح کرد: دولت چهاردهم با رویکردی جهادی، عدالت‌محور و مبتنی بر هم‌افزایی، پیگیری مطالبات مردم را در تمامی عرصه‌های عمرانی، فرهنگی و اقتصادی با جدیت دنبال می‌کند اطلاع‌رسانی دقیق این دستاوردها، مسیر خدمت‌رسانی را هموارتر کرده و همگرایی بیشتری میان دولت و ملت ایجاد خواهد کرد.

صالحی درپایان با تأکید بر لزوم تقویت گفتمان‌سازی در شورای فرهنگ عمومی، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، ضمن پاسخگویی به مطالبات مردم، در ترویج فرهنگِ امیدآفرینی و احیای ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی، بیش از پیش تلاش نمایند.

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