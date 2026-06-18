تأکید استاندار بر جایگاه ویژه مجموعه گردشگری زرشک و کامان در نقشه گردشگری قزوین
استاندار قزوین گفت: قزوین با برخورداری از ظرفیتهای متنوع طبیعی، تاریخی و فرهنگی میتواند به یکی از قطبهای مهم گردشگری کشور تبدیل شود و مجموعههایی مانند تلهسیژ زرشک و کامان در این مسیر جایگاهی ویژه دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز به همراه حقلطفی معاون عمرانی و تعدادی از مدیران در راستای توجه به ظرفیتهای کمنظیر گردشگری استان و با هدف بررسی روند توسعه زیرساختهای تفریحی از مجموعه تفریحی-گردشگری تلهسیژ قزوین در محدوده زرشک و کامان بازدید کرد.
وی در این بازدید گردشگری را به عنوان یکی از اولویتهای اصلی استان دانست و تاکید کرد: گردشگری نقشی مهم در رونق اقتصادی، افزایش ماندگاری مسافران و معرفی هرچه بهتر جاذبههای طبیعی و تاریخی قزوین ایفا میکند.
استاندار قزوین با تأکید بر اهمیت توسعه متوازن گردشگری در استان، اظهار داشت: قزوین با برخورداری از ظرفیتهای متنوع طبیعی، تاریخی و فرهنگی میتواند به یکی از قطبهای مهم گردشگری کشور تبدیل شود و مجموعههایی مانند تلهسیژ زرشک و کامان در این مسیر جایگاهی ویژه دارند.
نوذری افزود: تکمیل، ساماندهی و بهرهبرداری مطلوب از اینگونه طرحهای گردشگری، علاوه بر ایجاد شور و نشاط اجتماعی، زمینهساز اشتغالزایی، جذب سرمایهگذار و تقویت اقتصاد محلی خواهد بود.