تقویت شبکه لرزهنگاری قزوین با هدف پایش دقیقتر گسلها
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین در حاشیه بازدید از ایستگاه لرزهنگاری منطقه «چوقور» در طارم سفلی که با همراهی مسئول لرزهنگاری استان انجام شد، از برنامهریزی برای ارتقای سیستمهای پایش لرزهای در استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، قدرتاله مهدیخانی در حاشیه بازدید از ایستگاه لرزهنگاری منطقه «چوقور» در طارم سفلی با اشاره به وضعیت لرزهخیزی استان قزوین گفت: در راستای کنترل و پایش دقیقتر حرکات گسلها، با همکاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، شبکه لرزهنگاری استان با بهرهگیری از ۴ ایستگاه فعال مستقر شده است. در حال حاضر این شبکه در مسیر بهروزرسانی قرار دارد و تلاش میکنیم با تداوم هماهنگیها، تعداد ایستگاههای لرزهنگاری را به ۵ مورد افزایش دهیم.
وی همچنین به زیرساختهای شتابنگاری استان اشاره کرد و افزود: علاوه بر شبکه لرزهنگاری، ۴۱ ایستگاه شتابنگار در نقاط مختلف استان مستقر است که نقش کلیدی در مطالعات علمی، تعیین دقیق کانون سطحی زمینلرزه و مدیریت امدادرسانی سریع در زمان بحران ایفا میکنند.
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین در پایان با تأکید بر اینکه مانیتورینگ گسلها ابزاری ارزشمند برای کاهش مخاطرات است، خاطرنشان کرد: مهمترین راهکار برای کاهش اثرات مخرب زمینلرزه، تکیه بر ساختوسازهای اصولی طبق مقررات ملی و جهانی و همچنین ارتقای فرهنگ عمومی در زمینه اصول پناهگیری و ایمنسازیهای غیرسازهای است که به راحتی توسط خود مردم قابل اجراست.