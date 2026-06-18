به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، قدرت‌اله مهدیخانی در حاشیه بازدید از ایستگاه لرزه‌نگاری منطقه «چوقور» در طارم سفلی با اشاره به وضعیت لرزه‌خیزی استان قزوین گفت: در راستای کنترل و پایش دقیق‌تر حرکات گسل‌ها، با همکاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، شبکه لرزه‌نگاری استان با بهره‌گیری از ۴ ایستگاه فعال مستقر شده است. در حال حاضر این شبکه در مسیر به‌روزرسانی قرار دارد و تلاش می‌کنیم با تداوم هماهنگی‌ها، تعداد ایستگاه‌های لرزه‌نگاری را به ۵ مورد افزایش دهیم.

وی همچنین به زیرساخت‌های شتاب‌نگاری استان اشاره کرد و افزود: علاوه بر شبکه لرزه‌نگاری، ۴۱ ایستگاه شتاب‌نگار در نقاط مختلف استان مستقر است که نقش کلیدی در مطالعات علمی، تعیین دقیق کانون سطحی زمین‌لرزه و مدیریت امدادرسانی سریع در زمان بحران ایفا می‌کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین در پایان با تأکید بر اینکه مانیتورینگ گسل‌ها ابزاری ارزشمند برای کاهش مخاطرات است، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین راهکار برای کاهش اثرات مخرب زمین‌لرزه، تکیه بر ساخت‌وسازهای اصولی طبق مقررات ملی و جهانی و همچنین ارتقای فرهنگ عمومی در زمینه اصول پناهگیری و ایمن‌سازی‌های غیرسازه‌ای است که به راحتی توسط خود مردم قابل اجراست.

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