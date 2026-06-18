تأکید بر ضرورت توجه به بازار قزاقستان/ گلستان در مسیر تبدیل شدن به محور تجارت شمال–شرق کشور

به گزارش ایلنا از گلستان، احسان ملک شاهکویی اظهار کرد: استان گلستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و دسترسی همزمان به مرز زمینی، ریلی، هوایی و دریایی، یکی از مهم‌ترین استان‌های کشور برای توسعه تجارت با قزاقستان محسوب می‌شود.

وی افزود: قزاقستان هم‌اکنون دومین مقصد صادراتی گلستان است و مسئولان استان معتقدند با فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود، این سهم می‌تواند به‌طور قابل توجهی افزایش یابد. وجود ۷۲ نوع محصول کشاورزی در گلستان و نقش این استان در تأمین ۳۸ روز امنیت غذایی کشور، فرصت بزرگی برای صادرات محصولات کشاورزی به قزاقستان ایجاد کرده است.

وی گفت: همچنین عبور خط آهن ایران–ترکمنستان–قزاقستان از گلستان، این استان را به یکی از نقاط کلیدی کریدورهای بین‌المللی تبدیل کرده است. خواهرخواندگی گرگان و آکتائو می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و گردشگری میان دو منطقه باشد.

وی یاداور شد: با توجه به رشد مبادلات تجاری، افزایش ظرفیت حمل‌ونقل و توافق‌های جدید میان ایران و قزاقستان، کارشناسان معتقدند اکنون زمان آن رسیده که استان گلستان با برنامه‌ریزی دقیق، نقش محوری خود را در تجارت با آسیای مرکزی تقویت کند.

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