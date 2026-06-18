کارشناس آسیای میانه:
تأکید بر ضرورت توجه به بازار قزاقستان/ گلستان در مسیر تبدیل شدن به محور تجارت شمال–شرق کشور
کارشناس آسیای میانه گفت: اکنون زمان آن رسیده که استان گلستان با برنامهریزی دقیق، نقش محوری خود را در تجارت با آسیای مرکزی تقویت کند. بازاری که میتواند فرصتهای تازهای برای استان گلستان ایجاد کند.
به گزارش ایلنا از گلستان، احسان ملک شاهکویی اظهار کرد: استان گلستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و دسترسی همزمان به مرز زمینی، ریلی، هوایی و دریایی، یکی از مهمترین استانهای کشور برای توسعه تجارت با قزاقستان محسوب میشود.
وی افزود: قزاقستان هماکنون دومین مقصد صادراتی گلستان است و مسئولان استان معتقدند با فعالسازی ظرفیتهای موجود، این سهم میتواند بهطور قابل توجهی افزایش یابد. وجود ۷۲ نوع محصول کشاورزی در گلستان و نقش این استان در تأمین ۳۸ روز امنیت غذایی کشور، فرصت بزرگی برای صادرات محصولات کشاورزی به قزاقستان ایجاد کرده است.
وی گفت: همچنین عبور خط آهن ایران–ترکمنستان–قزاقستان از گلستان، این استان را به یکی از نقاط کلیدی کریدورهای بینالمللی تبدیل کرده است. خواهرخواندگی گرگان و آکتائو میتواند زمینهساز توسعه همکاریهای اقتصادی، فرهنگی و گردشگری میان دو منطقه باشد.
وی یاداور شد: با توجه به رشد مبادلات تجاری، افزایش ظرفیت حملونقل و توافقهای جدید میان ایران و قزاقستان، کارشناسان معتقدند اکنون زمان آن رسیده که استان گلستان با برنامهریزی دقیق، نقش محوری خود را در تجارت با آسیای مرکزی تقویت کند.