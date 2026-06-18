رئیس پلیس فتا استان خبرداد؛
برداشت غیرمجاز از حساب ۷۰ نفر در شیراز/ کلاهبرداران بازداشت شدند
رئیس پلیس فتا استان فارس از شناسایی و بازداشت ۲ مرد جوان که با ارسال لینکهای آلوده به شهروندان اقدام به کلاهبرداری ۱۲۰ میلیارد ریالی و برداشت غیرمجاز از حساب ۷۰ نفر کرده بودند، خبر داد.
به گزارش ایلنا، عبدالرضا ظهرابی بیان کرد: در پی مراجعه تعداد زیادی از شهروندان به این پلیس، بیان داشتند که افرادی اقدام به ارسال لینک آلوده برای آنها کردهاند که پس از کلیک کردن بر روی آن، بلافاصله مبالغی از حساب بانکی آنها برداشت شده است که موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: کارشناسان این پلیس پس از بررسیهای صورت گرفته متوجه شدند که متهمین با ارسال پیامک با عناوین شکوایه قضایی، دریافت سود سهام عدالت، دریافت یارانه و یا موضوع دوست یابی و با سوء استفاده از حس طمع و ترس در قربانیان، آنها را وادار به کلیک کردن بر روی لینکهای آلوده میکردند که سرانجام آن منجر به برداشتهای غیرمجاز از حسابهای شکات میشد.
ظهرابی با بیان اینکه مأموران در مرحله تحقیقات و با اقدامات فنی متوجه شدند متهمین در حال خرید کالا از یکی از فروشگاههای سطح شهر با پولهای کلاهبرداری شده هستند، گفت: بلافاصله با هماهنگی قضایی به فروشگاه مربوطه اعزام و متهمین را شناسایی و دستگیر کردند.
رئیس پلیس فتا استان فارس بیان کرد: متهمین در ابتدا منکر هرگونه کلاهبرداری شدند ولی با مواجهه با مستندات پلیسی اقرار به کلاهبرداری از ۷۰ نفر به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال کردند.
این مقام ارشد انتظامی از شهروندان درخواست کرد تا نسبت به لینکهای وسوسه کننده و فریب دهنده ارسالی به تلفنهای همراهشان هوشیاری لازم را داشته باشند و هرگز بر روی لینکهای آلوده ارسال شده از طرف افراد ناشناس کلیک نکنند.
وی از کاربران فضای مجازی درخواست کرد در صورت مواجهه شدن و یا اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir و یا از طریق شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.