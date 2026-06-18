به گزارش ایلنا، روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز اعلام کرد: ساعت ۷:۳۷ صبح و در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵، گزارش واژگونی یک دستگاه نیسان در بلوار آفرینش دریافت شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاه ۸ به محل حادثه اعزام شدند.

بررسی‌های اولیه نشان داد این خودرو به دلایل نامعلوم از مسیر اصلی منحرف شده، پس از واژگونی دچار حریق شده است. در این حادثه، راننده و پنج نفر دیگر که در قسمت بار خودرو حضور داشتند، مصدوم شدند.

آتش‌نشانان با مهار کامل آتش، قطع جریان برق خودرو، جلوگیری از نشت بنزین و ایمن‌سازی محل، شرایط را برای امدادرسانی فراهم کردند و تمامی مصدومان را برای انتقال به مراکز درمانی به نیروهای اورژانس تحویل دادند.

علت دقیق وقوع این حادثه از سوی مراجع ذی‌صلاح در دست بررسی است.

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