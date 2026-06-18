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استاندار گلستان خبرداد:

جهش ۶۰ درصدی پیشرفت سد آقدکش آق‌قلا در یک سال گذشته

جهش ۶۰ درصدی پیشرفت سد آقدکش آق‌قلا در یک سال گذشته
کد خبر : 1801109
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استاندار گلستان در جریان بازدید میدانی از سد آقدکش آق‌قلا، از پیشرفت چشمگیر این طرح مهم زیرساختی در یک سال گذشته خبر داد و اعلام کرد که عملیات اجرایی سد آقدکش از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۴۰۳ تنها ۳۸ درصد پیشرفت داشت که در دولت دکتر پزشکیان به ۹۵ رسیده است.

به گزارش ایلنا ازگلستان، علی‌اصغر طهماسبی با قدردانی از تلاش مجموعه عوامل اجرایی، مدیران و پیمانکاران پروژه اظهار داشت: علیرغم شرایط جنگی و محدودیت‌های شدید مالی بخش عمده عملیات عمرانی سد – معادل دو سوم کل حجم کار – تنها در یک تا دو سال اخیر انجام شده و این سرعت، نتیجه هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و همراهی پیمانکارانی است که با وجود برخی مطالبات مالی، پروژه را بدون وقفه ادامه داده‌اند. 

استاندار گلستان با اشاره به اهمیت راهبردی سد آقدکش افزود: این طرح پس از بهره‌برداری، نقش مؤثری در مهار سیلاب‌های احتمالی، تأمین آب منطقه آزاد اینچه‌برون، شهرک هزار هکتاری و بخش‌های شمالی استان خواهد داشت و می‌تواند با تقویت زیرساخت‌های توسعه‌ای منطقه زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاران را فراهم کند. 

وی همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از ریزگردها، اجرای این سد را یکی از اقدامات مؤثر در مدیریت منابع آب و کاهش آسیب‌پذیری مناطق شمالی استان دانست. با تکمیل مراحل پایانی، سد آقدکش طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، در هفته دولت امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

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