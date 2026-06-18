خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس:

از فرصت پیش‌آمده در سایه تفاهم باید برای توانمندسازی کشور استفاده کنیم

از فرصت پیش‌آمده در سایه تفاهم باید برای توانمندسازی کشور استفاده کنیم
کد خبر : 1801075
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: امضای تفاهم به معنای پایان خصومت‌ها نیست و ما باید از فرصت پیش‌آمده در سایه تفاهم برای توانمندسازی کشور تلاش کنیم.

به گزارش ایلنا از یزد، محمد صالح جوکار اظهار کرد: تمام تلاش مجموعه نظام بر این است که به وضعیت ناپایدار «نه جنگ، نه صلح» پایان داده شود و امضای تفاهم‌نامه با آمریکایی‌ها نیز به همین خاطر است.

وی افزود: امضای تفاهم با آمریکا به معنای اعتماد به این کشور نیست، چرا که آمریکا بار‌ها و بار‌ها با خلف وعده‌ها و عهدشکنی‌هایش نشان داده که به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست.

جوکار تصریح کرد: علاوه بر این، امضای تفاهم با آمریکا به معنای پایان خصومت‌های این کشور نیز نیست؛ چرا که آمریکا هم‌اکنون که با ما درگیری نظامی ندارد، تمام تلاش خود را برای محدودسازی و ممانعت از پیشرفت کشور ما به کار گرفته و اعمال می‌کند.

نماینده یزد، اشکذر و زارچ افزود: بهترین کار این است که ما از فرصت پیش‌آمده در سایه امضای تفاهم، در راستای توانمندسازی و تولید قدرت برای کشورمان تلاش کنیم و باعث افزایش بازدارندگی کشور و نظام شویم.

رئیس کمیسیون شوراها گفت:: با تولید قدرت و افزایش توانمندی کشور است که دشمن جرات تهدید ما را نخواهد داشت، چه رسد به اینکه بخواهد تهدید‌های خود را علیه ما اجرایی و عملیاتی کند.

جوکار خاطرنشان کرد: رهبر شهید انقلاب بار‌ها بر افزایش توانمندی کشور و تولید قدرت تأکید داشتند و امروز ضرورت آن بیش از پیش برای کشور احساس می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی