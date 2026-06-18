ورود دستگاه قضا به پرونده سختی کار معدنچیان در آزادشهر؛ اموال پیمانکاران بدهکار توقیف میشود
در پی دستور رئیس کل دادگستری گلستان مبنی بر بررسی وضعیت ایمنی و معیشتی کارگران معادن ذغال سنگ استان؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آزادشهر امروز از معادن زمستانیورت و رودبار قشلاق این شهرستان بازدید کرد.
به گزارش ایلنا از گلستان، ابوالفضل سعیدی دادستان عمومی و انقلاب آزادشهر پس از این بازدید، گفت: بررسیها نشان داد برخی پیمانکاران طی سالهای گذشته با ثبت عناوین شغلی غیرواقعی برای کارگران معدن در سامانههای بیمهای، سبب محرومیت آنان از مزایای مربوط به مشاغل سخت و زیانآور شدهاند.
دادستان آزادشهر با تأکید بر لزوم جبران حقوق تضییعشده کارگران، روسای ادارههای تأمین اجتماعی، اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرد: ظرف دو هفته ضمن شناسایی پیمانکاران متخلف، پرونده آنان را برای برخورد قانونی به دادسرا معرفی کنند.