به گزارش ایلنا از گلستان، ابوالفضل سعیدی دادستان عمومی و انقلاب آزادشهر پس از این بازدید، گفت: بررسی‌ها نشان داد برخی پیمانکاران طی سال‌های گذشته با ثبت عناوین شغلی غیرواقعی برای کارگران معدن در سامانه‌های بیمه‌ای، سبب محرومیت آنان از مزایای مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور شده‌اند.

دادستان آزادشهر با تأکید بر لزوم جبران حقوق تضییع‌شده کارگران، روسای اداره‌های تأمین اجتماعی، اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرد: ظرف دو هفته ضمن شناسایی پیمانکاران متخلف، پرونده آنان را برای برخورد قانونی به دادسرا معرفی کنند.

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