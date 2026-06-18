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ورود دستگاه قضا به پرونده سختی کار معدنچیان در آزادشهر؛ اموال پیمانکاران بدهکار توقیف می‌شود

ورود دستگاه قضا به پرونده سختی کار معدنچیان در آزادشهر؛ اموال پیمانکاران بدهکار توقیف می‌شود
کد خبر : 1801055
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در پی دستور رئیس کل دادگستری گلستان مبنی بر بررسی وضعیت ایمنی و معیشتی کارگران معادن ذغال سنگ استان؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آزادشهر امروز از معادن زمستان‌یورت و رودبار قشلاق این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش ایلنا از گلستان،  ابوالفضل سعیدی دادستان عمومی و انقلاب آزادشهر پس از این بازدید، گفت: بررسی‌ها نشان داد برخی پیمانکاران طی سال‌های گذشته با ثبت عناوین شغلی غیرواقعی برای کارگران معدن در سامانه‌های بیمه‌ای، سبب محرومیت آنان از مزایای مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور شده‌اند. 

دادستان آزادشهر با تأکید بر لزوم جبران حقوق تضییع‌شده کارگران، روسای اداره‌های تأمین اجتماعی، اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرد: ظرف دو هفته ضمن شناسایی پیمانکاران متخلف، پرونده آنان را برای برخورد قانونی به دادسرا معرفی کنند.

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