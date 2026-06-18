حکم قطعی پرونده قاچاق سوخت در خلیج فارس؛ ۹ سال حبس و ۴۲ میلیارد تومان جریمه

وی افزود: این پرونده پس از طی تشریفات قانونی در دادگاه بدوی و صدور حکم، در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان نیز بررسی شد و در نهایت رأی صادره مورد تأیید قرار گرفت و قطعیت یافت.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان ادامه داد: دادگاه با احراز وقوع جرم، متهمان را به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم کرد که میزان آن ۴۲۲ میلیارد و ۸۷۸ میلیون و ۸۰ هزار ریال، معادل بیش از ۴۲ میلیارد تومان تعیین شده است.

دهقانی بیان کرد: همچنین در این پرونده سوخت کشف شده به نفع دولت ضبط شد و کشتی حامل سوخت قاچاق نیز به عنوان وسیله ارتکاب جرم توقیف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: افزون بر مجازات‌های مالی، برای عاملان این پرونده در مجموع ۹ سال حبس تعزیری نیز صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی با هرگونه قاچاق سازمان‌یافته و اخلال در نظام اقتصادی کشور با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.