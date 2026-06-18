به گزارش ایلنا از بندرعباس، هجدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان با دستور کار بررسی مصوبات جلسات پیشین، پیگیری مسائل مالیاتی و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی، به ریاست محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان و با حضور سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد.

استاندار هرمزگان در ابتدای این نشست با اشاره به روند اجرای مصوبات جلسات گذشته، اظهار کرد: در این جلسه گزارش اقدامات انجام‌شده در حوزه مالیاتی و همچنین برخی موانع موجود در مسیر فعالیت‌های اقتصادی استان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: درخواست سندیکای حمل‌ونقل و کامیونداران استان نیز در این نشست مطرح شد که با توجه به اهمیت و ابعاد مختلف آن، مقرر شد موضوع برای بررسی کارشناسی و تصمیم‌گیری نهایی به کارگروه تخصصی ارجاع و نتایج آن در جلسه آینده شورا ارائه شود.

آشوری تازیانی با اشاره به گزارش پایش ملی فضای کسب‌وکار با برش استانی، گفت: ارزیابی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد وضعیت فضای کسب‌وکار هرمزگان نسبت به سال گذشته روندی رو به بهبود داشته است و امیدواریم با اجرای برنامه‌های هدفمند و همکاری بخش خصوصی، این روند در فصول آینده نیز تداوم یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تجربیات مدیریتی استان در شرایط بحرانی و دوران جنگ اشاره کرد و افزود: در قرارگاه اقتصادی استان، ستاد بحران و شورای تأمین، تجربیات ارزشمندی در زمینه تسهیل فرایندها، کوتاه‌سازی مسیر تصمیم‌گیری و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها به دست آمد که بخشی از آن در سطح ملی مورد توجه قرار گرفته و به سایر استان‌ها نیز ابلاغ شده است.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: در آن مقطع، با هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف حاکمیت، تصمیمات مهم و مؤثری برای مدیریت شرایط اتخاذ شد که اکنون در حال جمع‌بندی و مستندسازی است.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای دوران پس از جنگ، تصریح کرد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باید از هم‌اکنون برای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های پیش‌رو در حوزه‌های تجارت مرزی، حمل‌ونقل، گردشگری، خدمات و صنعت برنامه‌ریزی کند.

آشوری تازیانی همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه انرژی و اقتصاد دریامحور اشاره کرد و گفت: در ماه‌های اخیر جلسات متعددی برای پیشبرد سند بانکرینگ در استان برگزار شده و با اخذ مجوزهای لازم در مناطق قشم، کیش و بندرعباس، زمینه‌های مناسبی برای توسعه این حوزه و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی فراهم شده است.

وی بانکرینگ را یکی از ظرفیت‌های مهم درآمدزایی برای استان و کشور دانست و افزود: توسعه این بخش می‌تواند نقش مؤثری در رونق تجارت دریایی، اشتغال‌زایی و افزایش درآمدهای پایدار ایفا کند.

استاندار هرمزگان در پایان با تأکید بر تعامل سازنده میان ارکان مختلف حاکمیت و بخش خصوصی اظهار داشت: با همکاری مجلس شورای اسلامی، دستگاه قضایی، نهادهای اجرایی، بخش خصوصی و همراهی مردم، می‌توان مسیر توسعه و بهبود شاخص‌های اقتصادی و معیشتی استان را با سرعت بیشتری دنبال کرد.

وی خاطرنشان کرد: انسجام و هم‌افزایی میان نهادهای مسئول و مشارکت فعال بخش خصوصی، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات، بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش رفاه عمومی خواهد بود و امیدواریم نتایج این همکاری‌ها در آینده نزدیک به شکل ملموس در زندگی مردم استان نمایان شود.

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