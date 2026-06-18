فارس دومین استان برتر کشور در شفافسازی قیمتهای صنفی شد
استان فارس بر اساس ارزیابی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با کسب رتبه دوم کشور در حوزه ارسال، انتشار و بهروزرسانی نرخنامههای صنفی، در جمع سه استان برتر کشور قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش تحلیلی عملکرد استانهای کشور در حوزه ارسال، انتشار و بهروزرسانی نرخنامههای صنفی، استانهای البرز، فارس و گیلان به ترتیب رتبههای اول تا سوم را کسب کردهاند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، با اشاره به کسب این موفقیت گفت: قرار گرفتن فارس در جمع استانهای برتر کشور، حاصل تعامل و همکاری مؤثر ادارهکل صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی استان در انتشار بهموقع و بهروزرسانی مستمر نرخنامههای صنفی است.
کریم مجرب،افزود: شفافسازی و انتشار بهروز اطلاعات قیمتها، علاوه بر افزایش آگاهی عمومی، به ارتقای اعتماد شهروندان، بهبود فضای کسبوکار و کارآمدتر شدن نظارت بر بازار کمک میکند و این مسیر با جدیت در استان ادامه خواهد یافت.
مدیرکل صمت فارس تأکید کرد: شفافیت در اطلاعرسانی قیمتها یکی از ابزارهای مؤثر در تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان است و کسب رتبه دوم کشور، مسئولیت دستگاههای متولی را برای حفظ و ارتقای این جایگاه دوچندان میکند.
بر اساس این گزارش، انتشار منظم نرخنامههای صنفی یکی از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد استانها در حوزه ساماندهی بازار و توسعه دولت الکترونیک به شمار میرود و نقش مؤثری در افزایش رضایتمندی عمومی، کاهش تخلفات احتمالی و تقویت اعتماد عمومی به نظام نظارت بر بازار دارد.