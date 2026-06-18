استاندار فارس در شورای کشاورزی استان:
موانع اداری نباید سد راه تولید و صادرات کشاورزی شود/ فارس باید میزبان همایش ملی کشاورزی شود
کتاب «فرصتهای صادرات در بخشهای کشاورزی فارس» رونمایی شد
استاندار فارس با تأکید بر اینکه کشاورزی یکی از ستونهای اصلی اقتصاد کشور و ضامن ثبات اجتماعی است، خواستار تحول دیجیتال در این بخش و تربیت نسل جدید کشاورزان شد و امنیت غذایی را از مهمترین مولفههای امنیت ملی برشمرد که با تمامیت ارضی کشور نیز گره خورده است.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری که در جلسه شورای کشاورزی فارس با گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان جهاد کشاورزی و مجموعه معاونت اقتصادی استانداری، به پایداری امنیت غذایی در شرایط ویژه کشور اشاره کرد و گفت: در شرایطی که در جنگ با دشمن صهیونیستی_آمریکایی هستیم، مردم شریف باید بدانند که فرزندانشان در جهاد کشاورزی، وضعیت پایدار امنیت غذایی را رقم زدهاند که این خود پیامی مقتدرانه است.
امیری در ادامه با ارائه پیشنهادی مبنی بر میزبانی فارس برای یک رویداد علمی بزرگ در زمینه کشاورزی، گفت: با توجه به موقعیت استراتژیک استان، به رئیس سازمان جهاد کشاورزی پیشنهاد میدهم تدارک برگزاری یک همایش ملی کشاورزی را در فارس ببینند تا بتوان بهطور مفصل درباره ضرورت، نقش و جایگاه کشاورزی در این خطه را تبیین کرد.
نماینده عالی دولت در استان فارس با نقد نگاه تکبعدی به مفهوم توسعه، خاطرنشان کرد: زمانی که صحبت از پیشرفت میشود، اغلب ذهنها به سمت صنایع بزرگ نظیر فولاد و آلومینیوم معطوف میشود؛ در حالی که این تمام مسیر توسعه نیست. در دنیای امروز، بخش قابل توجهی از پیشرفت مربوط به کشاورزی اکولوژیکی، ترویج مناطق روستایی مدرن، تحول سبز و تحول دیجیتال در بخش کشاورزی است.
وی با اشاره به الگوهای موفق در شرق آسیا و اروپا، افزود: باید تشکلهای بخش خصوصی و انجمنهای کشاورزی را تقویت کرد و نگاه از بالا به پایین به این نهادها را تغییر داد. این تشکلها باید در حکمرانی کشاورزی مشارکت داده شوند تا بتوانند کشاورزان خرد را در مسیر تولید و مدیریت منابع آب و خاک رهبری کنند.
امیری با اشاره به شرایط خاص کشور و تقابل با رژیم صهیونیستی و آمریکا، از درایت تیم اقتصادی استان در مدیریت تبعات تعدیل اقتصادی و حفظ آرامش بازار قدردانی کرد و گفت: در حالی که در پاییز ۱۴۰۳ با چالش جدی در ذخایر کالاهای اساسی و نهادهها روبرو بودیم، اما با همدلی و کار تیمی، در جریان جنگ دوازدهروزه رمضان کاری فوقالعاده صورت گرفت. مدیریت بهگونهای بود که مردم سایه جنگ را در فراوانی کالاها احساس نکردند و حتی به استانهای دیگر نیز کمکرسانی شد.
رئیس شورای کشاورزی استان فارس تأکید کرد: امنیت غذایی صرفاً تولید محصول نیست، بلکه یکی از مؤلفههای اصلی امنیت ملی و با تمامیت ارضی کشور مرتبط است. علاوه بر این، کشاورزی تضمینکننده ثبات اجتماعی است؛ چرا که هرگونه خلل در این بخش میتواند منجر به مهاجرت فعالان این حوزه به شهرها و در نتیجه آسیبهای اجتماعی، گسترش سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهنشینی شود؛ از این رو باید دانست که توجه به این بخش، فضای توسعه وسیعی را در سایر حوزهها نظیر تجهیزات، ماشینآلات و مواد اولیه ایجاب میکند.
امیری با اشاره به تغییرات اقلیمی و چالشهای پیش روی بخش کشاورزی، یادآور شد: علیرغم چالشها، فارس همچنان یکی از ستونهای اقتصاد و پایههای مهم صادرات غیرنفتی کشور است و باید باور داشت که برخورد علمی با موضوع کشاورزی، از الزامات توسعه ملی است.
استاندار فارس بر ضرورت ارتقای سطح زندگی کشاورزان تأکید کرد و افزود: باید با رصد و پایش مستمر و مستندات علمی، بستر را برای فعالیت تشکلها و انجمنهای کشاورزی فراهم کرد تا زندگی معیشتی کشاورزان عزیز دائماً در مسیر بهبود و تعالی قرار گیرد.
امیری همچنین بر ضرورت آسیبشناسی امور گمرکی و صادرات کشاورزی تأکید کرد و از معاونت هماهنگی امور اقتصادی خواست تا علل عدم تمایل صادرکنندگان به فعالیت از طریق گمرک استان را بررسی و رفع کند.
وی همچنین دستوراتی در خصوص تخصیص زمین برای استقرار نظام بازرسی و قرنطینه در مبادی تولید، تأمین اعتبارات خرید سم و تسریع در استعلامات شهرداری برای واحدهای تولید روغن صادر کرد.
استاندار فارس با تأکید بر مدیریت آب بر اساس برنامه هفتم توسعه و اجرای طرح «مدیریت همبستی آب، غذا و انرژی»، خاطرنشان کرد: برگزاری همایش ملی کشاورزی در فارس با هدف تبیین نقش راهبردی این استان در اقتصاد کشور ضرورت دارد. از سویی باید با تمام توان برای بهبود زندگی کشاورزان تلاش کرد و اجازه نداد موانع اداری، مانع از جهش تولید در این بخش حیاتی شود.
وی همچنین در پاسخ به مطالبات صنفی، دستور تشکیل کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی را صادر کرد و مقرر شد معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری نمایندهای را برای عضویت در این کمیسیون پیشنهاد دهد.
رونمایی از نقشه راه صادرات کشاورزی فارس
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس نیز در این جلسه گفت: کتاب فرصتهای صادرات در بخش کشاورزی استان فارس با هدف ترسیم افقهای تازه توسعه و هدایت سرمایهگذاریها به سوی بازارهای بینالمللی رونمایی شد.
احد بهجت حقیقی عنوان کرد: این اثر پژوهشی که با تمرکز ویژه بر ظرفیتهای تولیدی استان تهیه شده است به عنوان راهنمایی جامع برای سرمایهگذاران بازرگانان و سیاستگذاران عمل میکند تا با تکیه بر اطلاعات دقیق مسیرهای تازهای را برای توسعه اقتصادی استان فارس ترسیم کنند.
به گفته این مقام مسئول؛ نقشه راه صادرات کشاورزی فارس با هدف جذب سرمایه در تولید رونمایی شد.
وی اظهار کرد: کتاب حاضر به بررسی دقیق محصولات کشاورزی خاص استان فارس میپردازد و اطلاعات ارزشمندی از جمله معرفی ویژگیهای محصول وضعیت تولید در استان بازیگران کلیدی منابع پشتیبان کشورهای هدف و مسیرهای صادراتی را در اختیار فعالان این حوزه قرار میدهد.
بهجت حقیقی اظهار کرد: هدف اصلی این پژوهش، معرفی قابلیتها و مزایای رقابتی محصولات کشاورزی استان است تا سرمایهگذاران بتوانند با دیدگاهی روشنتر برای تولید و صادرات برنامهریزی کنند.
وی توضیح داد: این کتاب حاصل تلاش علمی گروهی از گردآورندگان شامل محمد روشن قصرالدشتی، ابوالفضل زمانیفرد، محمدصادق فانی، الهام اصل مشتاقی، حامد حسنزاده، محمود ابراهیمی، محمد لیاقت، زینب نوبهار، ساناز زارع و قادر عربی است.
وی افزود: فرآیند تدوین و محتوای این اثر تحت نظارت احد بهجت حقیقی، کاووس همتی و علی ارغون به انجام شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: انتشار این کتاب تلاشی هدفمند برای تبدیل ظرفیتهای بالقوه کشاورزی فارس به فرصتهای عملیاتی در بازارهای جهانی محسوب میشود که میتواند نقش موثری در تقویت جایگاه استان به عنوان یکی از قطبهای اصلی صادرات کشاورزی کشور ایفا کند.
در ابتدای این جلسه و پیش از سخنان استاندار، مدیران حوزههای مختلف جهاد کشاورزی به ارائه گزارش پرداختند.
کریمی، مدیرکل امور عشایری استان، برنامههای ارتقاء بهرهوری تولیدات عشایری و وضعیت صادرات محصولات از مبدأ فارس را تشریح کرد.
سپس کاووس همتی، معاون بهبود تولیدات گیاهی، تمهیدات اتخاذ شده برای توسعه کشت دانههای روغنی را ارائه داد و مهدی جمالی، مدیرکل غله، آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم و روند پرداخت وجوه گندمکاران را تبیین کرد.
در ادامه، جاوید عباسی مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی، گزارشی از صادرات محصولات کشاورزی از مبدا فارس، ذبیحالله سیروسی، مدیر آب و خاک، راهکارهای ارتقای بهرهوری آب و صادق فانی، مدیر باغبانی، مزایا و چالشهای تولیدات باغی استان را مطرح کردند.
همچنین حیدر شیبانی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، به بیان مشکلات بهرهبرداران بخشهای کشاورزی و دامداری و مطالبات صنفی آنان پرداخت.
پایانبخش این نشست، رونمایی از کتاب «فرصتهای صادرات در بخشهای کشاورزی استان فارس» بود که با دستان استاندار فارس انجام شد.