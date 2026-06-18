رئیس شورای شهر شهرکرد: مدیریت معابر و تردد خودروهای سنگین نیازمند برنامه ریزی بلندمدت است
رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد گفت: تردد و توقف خودروهای سنگین در محدوده شهری عامل آسیب به زیرساخت ها، تشدید ترافیک و آلودگی زیست محیطی است و برنامه ریزی فوری برای ساماندهی این مسئله ضروری است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ماشاالله ایزدی در چهارصد و بیست و دومین جلسه علنی شورا با گرامیداشت یاد شهدای دفاع از تمامیت ارضی، بر ضرورت برنامه ریزی آینده نگرانه برای رفع چالش های شهری تأکید کرد و گفت:مدیریت شهری باید نگاه آینده نگر به توسعه شهر داشته باشد؛ چون تصمیم امروز آینده را می سازد.
وی با اشاره به افزایش سفرهای تابستانی به مرکز استان، از اشغال پیاده روها و حریم معابر توسط برخی واحدهای صنفی انتقاد کرد و خواستار ورود جدی دستگاه های نظارتی برای ساماندهی این وضعیت شد.
ایزدی همچنین به تردد و توقف خودروهای سنگین در محدوده شهری اشاره کرد و آن را عامل آسیب به زیرساخت ها، تشدید ترافیک و آلودگی زیست محیطی دانست و بر لزوم برنامه ریزی فوری برای ساماندهی این مسئله تأکید کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد با یادآوری روند رو به رشد جمعیت و مهاجرپذیری شهرکرد، پیش بینی فضاهای مناسب برای آرامستان ها، توسعه خدمات عمومی و تأمین زیرساخت های متناسب با رشد جمعیت را از اولویت های مدیریت شهری برشمرد و افزود: با هم افزایی دستگاه های اجرایی می توان چالش ها را به فرصت تبدیل کرد و سطح کیفی زندگی شهروندان را ارتقا داد.
همکاری پلیس راهور با شهرداری و توسعه آرامستانهای شهرکرد ضروری است
نایبرئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد در چهارصد و بیستدومین جلسه علنی این شورا بر تقویت همکاری پلیس راهور با شهرداری، بهرهبرداری از دوربینهای هوشمند ترافیکی، ساماندهی خدمات شهری و برنامهریزی بلندمدت برای توسعه آرامستانها و احداث آرامستان ناحیه غرب تأکید کرد.
محمدرضا بیاتی با اشاره به ضرورت تعامل هرچه بیشتر دستگاههای اجرایی برای حل معضلات شهری، اظهار داشت: بسیاری از طرحهای مدیریت ترافیک و خدمات شهری بدون همراهی مؤثر پلیس راهور به نتیجه مطلوب نمیرسد و خواستار تقویت این همکاری شد.
وی با برشمردن اقداماتی همچون اجرای طرحهای هوشمند ترافیکی، استفاده از دوربینهای نظارتی، ساماندهی توقف خودروها و توسعه پارک حاشیهای، تصریح کرد که شهرداری زیرساختهای لازم را فراهم کرده، اما به دلیل عدم تخصیص کد توسط راهور، بسیاری از دوربینها بدون استفاده یا کماثر ماندهاند.
بیاتی افزود: انتظار میرود با حضور بیشتر نیروهای راهور در معابر و پوشش فیزیکی مناسب، زمینه بهرهبرداری کامل از این ظرفیتها برای ارتقای نظم ترافیکی و رفاه شهروندان فراهم شود.
نایبرئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد همچنین بر نظارت بیشتر بر ناوگان حملونقل عمومی تأکید کرد و گفت: شهروندان خواستار نظم بیشتر در خدمات اتوبوسرانی و کاهش زمان انتظار در ایستگاهها هستند و بهبود زمانبندی حرکت اتوبوسها میتواند نقش مهمی در افزایش رضایت عمومی داشته باشد.
بیاتی در بخش دیگری از سخنان خود به قراردادهای غرفههای ترمینال اشاره کرد و با تأکید بر شفافیت در انعقاد قراردادها و رعایت حقوق بهرهبرداران، از شهرداری خواست تا با فعالسازی فضاهای خالی داخل و بیرون ترمینال، زمینه درآمد پایدار را فراهم آورد.
وی با انتقاد از تداخل مراسمها در آرامستان شهرکرد و نارضایتی شهروندان، بر ضرورت برنامهریزی مناسب برای توزیع مراسم در طول هفته و جلوگیری از ازدحام تأکید کرد و با نگاهی آیندهنگرانه، نسبت به کمبود زمین برای توسعه آرامستان هشدار داد و خواستار برنامهریزی فوری برای فازهای توسعهای، طراحی اصولی قطعات جدید و بررسی امکان احداث قبور دوطبقه شد.
بیاتی احداث آرامستان ناحیه غرب شهرکرد را یکی از نیازهای اساسی آینده دانست و گفت: این مجموعه میتواند با توزیع متوازن خدمات، بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد و پاسخگوی نیازهای جمعیتی سالهای آینده باشد.
نایبرئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد در ادامه با انتقاد از شیوه بهکارگیری نیرو در شهرداری بهصورت شرکتی و حجمی، خواستار بازنگری در این فرآیند و انجام آن از طریق اعلان عمومی و بر اساس تخصصهای مورد نیاز برای ارتقای بهرهوری شد.
وی در پایان تأکید کرد: توسعه زیرساختهای شهری، مدیریت هوشمند ترافیک، همکاری مؤثر راهور با شهرداری و برنامهریزی بلندمدت برای خدمات عمومی از جمله آرامستانها، از مهمترین الزامات مدیریت شهری برای پاسخگویی به نیازهای امروز و فردای شهرکرد است.
فرهنگسازی برای ساماندهی مراسم آرامستان و حمایت از کسبه پایانه مسافربری ضروری است
عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد در چهارصد و بیستودومین جلسه علنی شورا بر لزوم توزیع زمانی مراسمات آرامستان در طول هفته و افزودن یک ماه به مدت قرارداد غرفهداران پایانه مسافربری برای جبران خسارتهای اقتصادی تأکید کرد.
مصطفی حیدری ضمن تسلیت ایام سوگواری ماه محرم و شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، بر ترویج فرهنگ عاشورایی، حفظ ارزشهای دینی و تقویت روحیه ایثار و فداکاری در جامعه تأکید کرد.
وی با اشاره به تمرکز برگزاری مراسمات در آرامستان شهرکرد در روزهای پنجشنبه، خواستار فرهنگسازی و برنامهریزی مناسب برای پرهیز از ازدحام جمعیت، ترافیک و سایر مشکلات ناشی از این تمرکز شد. حیدری تصریح کرد: ضروری است با اجرای برنامههای فرهنگی، شرایطی فراهم شود تا مراسمات صرفاً به روزهای پنجشنبه محدود نباشد و توزیع زمانی مناسبی در طول هفته صورت گیرد.
عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد همچنین با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و تأثیر آن بر فعالیتهای صنفی، از مدیریت شهری خواست تا حمایت لازم را از غرفهداران پایانه مسافربری به عمل آورد.
وی پیشنهاد داد با توجه به کاهش فعالیتهای اقتصادی، یک ماه به مدت قرارداد بهرهبرداری این غرفهداران افزوده شود تا بخشی از خسارات و مشکلات آنان جبران گردد.
حیدری در پایان ضمن قدردانی از اقدامات شهرداری در زمینه بهبود خدمات و ساماندهی فضای آرامستان، تأکید کرد:با برنامهریزی مستمر، مدیریت بهتر مراسمات و اجرای برنامههای فرهنگی، روند خدماترسانی در این مجموعه باید بیش از پیش ارتقا یابد.
ضرورت توسعه امکانات رفاهی پارک بانوان و بهرهبرداری از سالن آرامستان در شورای شهرکرد مطرح شد
عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد در چهارصد و بیستودومین جلسه علنی شورا با اشاره به مطالبات شهروندان، بر تقویت زیرساختهای رفاهی پارک بانوان و بهرهبرداری حداکثری از سالن آرامستان به منظور کاهش مشکلات شهری تأکید کرد.
فاطمه بیگی ضمن قدردانی از شهرداری و عوامل اجرایی به دلیل حفظ نظافت و بهداشت مطلوب پارک بانوان، گفت: بانوان مراجعهکننده خواستار ارتقای خدمات رفاهی هستند که مهمترین آن، فراهم کردن امکانات مناسب برای پخت و گرم کردن غذاست که باید زیرساختهای آن پیشبینی شود.
وی در ادامه به وضعیت غرفههای این پارک اشاره کرد و با بیان اینکه افزایش اجارهبها نگرانی بهرهبرداران را فراهم کرده است، افزود: با توجه به محدودیتهای فعالیت و نوسان مراجعات در فصول مختلف سال، ضروری است در تعیین نرخ اجاره، شرایط اقتصادی بهرهبرداران لحاظ شود تا پویایی مجموعه حفظ گردد.
عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سالن آرامستان پرداخت و تصریح کرد: استفاده از این ظرفیت میتواند مشکلات برگزاری مراسم ترحیم را کاهش دهد. این اقدام علاوه بر تکریم خانواده متوفیان، به کاهش ازدحام، ترافیک و شلوغی در محلات و ساماندهی مراسمات آرامستان کمک شایانی میکند.
بیگی در پایان خواستار پیگیری جدی این موضوعات از سوی مدیریت شهری شد و بر نقش آن در ارتقای نظم شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان تأکید کرد.