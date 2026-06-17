استاندار سیستان و بلوچستان؛
هیچ یک از مطالبات مردمی و موضوعات توسعهای استان از چرخه پیگیری خارج نشده است
استاندار سیستان و بلوچستان با تأکید بر استمرار کامل روند توسعه در استان گفت: هیچ پروژهای متوقف نشده و هیچ موضوع توسعهای از چرخه پیگیری خارج نشده است و همه مسائل مردم بهصورت فعال در دستور کار قرار دارد.
به گزارش ایلنا، منصور بیجار شامگاه چهارشنبه در نشست سهساعته با اعضای شورای راهبردی و سیاستگذاری دولت وفاق ملی در استان، با اشاره به شرایط خاص کشور و نقش استان در روزهای دشوار از جمله دو جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: سیستان و بلوچستان در این مقاطع نقش فعال و پشتیبان در سطح ملی ایفا کرده و این واقعیت باید در تحلیل دقیق وضعیت توسعهای استان مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در بررسی وضعیت استانها، لازم است نگاه درست و واقعبینانه به موضوعات داشته باشیم، شرایط و وضعیت کلی کشور را بسنجیم و بر اساس آن تصمیمگیری کنیم.
استاندار با بیان اینکه گستردگی جغرافیایی، موقعیت مرزی و نیازهای زیرساختی گسترده از ویژگیهای استان است، تأکید کرد: مدیریت توسعه در سیستان و بلوچستان نیازمند رویکردی منسجم، مرحلهای و کاملاً پیوسته است.
بیجار با اشاره به انباشت برخی چالشهای ساختاری در گذشته افزود: تمرکز مدیریت استان بر اصلاح روندها، رفع گرههای اجرایی و افزایش کارآمدی دستگاهها قرار گرفته و این مسیر با جدیت دنبال میشود.
وی با تأکید بر تعامل، همکاری و هماهنگی بین همه نهادها تصریح کرد: پیشبرد توسعه بدون همافزایی میان ارکان حاکمیت و ظرفیتهای محلی ممکن نیست و رویکرد وفاق ملی دکتر پزشکیان این امکان را فراهم کرده تا از ظرفیت همه اقشار و جریانها در مسیر مدیریت استان استفاده شود؛ ظرفیتی که بهویژه در شرایط جنگی و بحرانهای اخیر، کارآمدی و اثرگذاری آن بهصورت عملی نمایان شد.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به پروژههای عمرانی استان گفت: دهها پروژه در حوزههای راه، آب، انرژی، آموزش، بهداشت و درمان و زیرساختهای مرزی فعال است و بخش مهمی از آنها بهصورت چندمرحلهای در حال اجراست.
وی با بیان اینکه محدودیتهای مالی مانع توقف پروژهها نشده است افزود: هیچ طرحی به دلیل مشکلات اعتباری متوقف نشده و همه پروژهها بر اساس اولویتهای توسعهای ادامه دارند.
بیجار ساماندهی اقتصاد مرزی را از محورهای مهم توسعه استان عنوان کرد و گفت: اصلاح سازوکارها و تقویت فعالیتهای اقتصادی مرزی در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین با تأکید بر ابعاد اجتماعی توسعه افزود: کاهش شکافهای توسعهای و ارتقای خدمات عمومی در سراسر استان با برنامهریزی مستمر در حال پیگیری است.
استاندار سیستان و بلوچستان در ادامه با استقبال از مشارکت نهادهای مدنی در توسعه استان گفت: تشکیل شورای مشورتی با عنوان شورای مشاورین جوان اتاق فکر و سازوکارهای مشابه در حوزههای مختلف از جمله اقدامات جدید استان است که با هدف تقویت تصمیمسازی و بهرهگیری از ظرفیتهای اجتماعی دنبال میشود.
بیجار نقش مشارکت اجتماعی را ضروری دانست و تصریح کرد: پیشبرد اهداف توسعهای بدون حضور و همراهی مردم امکانپذیر نیست و این مشارکت یک ضرورت راهبردی است.
در پایان این نشست، اعضای شورای سیاستگذاری دولت وفاق ملی با برشماری نقشآفرینی استان در شرایط جنگ و روزهای دشوار اخیر به بیان برخی دیدگاهها و مطالبات مردمی مانند تقویت ناوگان شهری و بین شهری، نظارت بر کیفیت نان، تقویت فعالیتهای گروهها و تشکلهای مشورتی و نخبگانی، مدیریت منابع آب، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی، تقویت و راه اندازی فعالیتهای مرزی و بازارچههای خرده فروشی مرزی و استفاده بیشتر از ظرفیت مناطق آزاد چابهار و سیستان پرداختند.