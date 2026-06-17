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پایگاه خبری پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد:

شهادت گروهبان یکم «سبحان سنچولی» مرزبان هنگ مرزی شهرستان سراوان

شهادت گروهبان یکم «سبحان سنچولی» مرزبان هنگ مرزی شهرستان سراوان
کد خبر : 1800886
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پایگاه خبری پلیس استان سیستان و بلوچستان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: یکی از مرزبانان غیور هنگ مرزی شهرستان سراوان در حین پایش مرز و حراست و پاسداری از مرزهای جنوب شرق کشور به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: یک نفر از مرزبانان غیور هنگ مرزی شهرستان سراوان به نام گروهبان یکم «سبحان سنچولی» حین پایش و حراست و پاسداری از مرزهای جنوب شرق کشور به مین‌ پدافندی کاشته شده در اطراف یگان مرزی در مرز سراوان برخورد کرد.

پایگاه خبری پلیس استان سیستان و بلوچستان در اطلاعیه خود به چگونگی شهادت این مرزبان اشاره کرده و آورده است: این مرزبانان غیور هنگ مرزی شهرستان سراوان بر اثر برخورد با مین، از ناحیه 2 پا مجروح شد و با توجه به شدت جراحات وارد شده به درجه رفیع شهادت رسید.

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