شهادت گروهبان یکم «سبحان سنچولی» مرزبان هنگ مرزی شهرستان سراوان

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: یک نفر از مرزبانان غیور هنگ مرزی شهرستان سراوان به نام گروهبان یکم «سبحان سنچولی» حین پایش و حراست و پاسداری از مرزهای جنوب شرق کشور به مین‌ پدافندی کاشته شده در اطراف یگان مرزی در مرز سراوان برخورد کرد.

پایگاه خبری پلیس استان سیستان و بلوچستان در اطلاعیه خود به چگونگی شهادت این مرزبان اشاره کرده و آورده است: این مرزبانان غیور هنگ مرزی شهرستان سراوان بر اثر برخورد با مین، از ناحیه 2 پا مجروح شد و با توجه به شدت جراحات وارد شده به درجه رفیع شهادت رسید.

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