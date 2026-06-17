سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران عنوان کرد:
شبکه تعاون روستایی به دلیل پراکنش جغرافیایی ظرفیت بینظیری دارد
مجتمعهای انباری چندمنظوره راهکاری راهبردی برای مدیریت بازار محصولات کشاورزی
سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به فلسفه وجودی تشکلها و شرکتهای تعاونی به عنوان بازوی دولت اشاره کرده و گفت: شبکه تعاون روستایی به دلیل پراکنش جغرافیایی و دسترسی به دورافتادهترین نقاط کشور، ظرفیت بینظیری دارد. این آمادگی وجود دارد که نقشهایی مانند مجریگری خرید گندم و جو را که در گذشته بر عهده داشتیم و اکنون کمرنگ شده است، دوباره با تکیه بر زیرساختهای انباری و نیروی انسانی موجود احیا کنیم.
به گزارش ایلنا، علی برابری در نشست با تشکلهای بخش کشاورزی استان مرکزی، افزود: رفع موانع موجود از جمله چالشهای مالیاتی و کمبود نیروی انسانی و همچنین لزوم تقویت شبکه تعاون روستایی بسیار ضروری است و همواره مورد تأکید قرار دارد. در این راستا برنامههایی برای بازگشت به نقشهای حاکمیتی این سازمان تدوین شده است. کاهش هزینههای تولید، بهینهسازی مصرف نهادهها و افزایش سودآوری 3 مؤلفه اصلی در اقتصاد کشاورزی هستند.
وی به مشکلات و چالشهای حوزه مالیاتی بخش تعاون روستایی کشور اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: در خصوص مسائل مالیاتی شبکه تعاونیها، با دعوت از مشاوران خبرهای که سابقه فعالیت در شورای عالی مالیاتی و سازمان بازرسی را دارند، در حال تدوین طرحی هستیم تا با تعامل با شورای عالی مالیاتی کشور، تفسیرهای سلیقهای از اساسنامه و شرح فعالیت شبکه تعاونیها را به صورت قانونی حلوفصل کنیم. موضوعی که با جدیت در دستور کار قرار دارد.
کمبود نیروی انسانی از مهمترین چالشهای سازمان تعاون روستایی
سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به موضوع نیروی انسانی این سازمان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: در حالی که این سازمان در سالهای گذشته بیش از 5700 نیرو داشت، این تعداد به حدود 200 نفر کاهش یافته و برخی شهرستانها با حداقل نیرو اداره میشوند. بر همین اساس، هماهنگیهای لازم با سازمان امور اداری و استخدامی انجام شده است تا دغدغههای مربوط به نیروی انسانی برای اداره شایسته بخش کشاورزی مرتفع شود.
برابری بر ضرورت حفظ زنجیره تولید و زنجیره ارزش در بخش کشاورزی تأکید داشته و در این رابطه تصریح کرد: هدف این است که در تولید و بازاررسانی محصولات کشاورزی نقش سازنده و مؤثری ایفا شود. اعتقاد بر این است که باید زنجیره تولید و زنجیره ارزش حفظ شود تا بتوان هم در تولید و هم در بازاررسانی محصولات نقش مؤثری داشت. این روند در بازه زمانی سالهای اخیر با احداث صنایع تکمیلی، سردخانهها و انبارها آغاز شده، اما این میزان کافی نیست.
وی بیان داشت: به اداره کل زیرساختهای سازمان دستور داده شده تا با مطالعه دقیق و شناسایی روشهای اجرایی، بستری فراهم کنند که بتوانیم در لایه برنامههای هفتم و هشتم توسعه، با مشارکت تشکلها، نقش مؤثرتر و کاراتری در زیرساختهای کشاورزی ایفا کنیم. از معاونان سازمان تقاضا میشود تا با انجام مطالعات تکمیلی، بستههای پیشنهادی برای توسعه را آماده کنند تا با همافزایی دستگاههای اجرایی، عملیاتی شدن پروژهها در استانها استارت زده شود.
مجتمعهای انباری چندمنظوره راهکاری راهبردی برای مدیریت بازار محصولات کشاورزی
سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تأکید کرد: توسعه مجتمعهای انباری چندمنظوره را راهکاری راهبردی برای مدیریت بازار و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی است. در این راستا بر ضرورت جذب اعتبارات لازم برای عملیاتیسازی این طرحها تأکید میشود. ایجاد این مجتمعها که شامل انبارها، سردخانههای دومداره و همچنین محل استقرار تشکلها است، میتواند به عنوان یک نقطه قوت، مدیریت بازار محصولات کشاورزی را در استانها تسهیل کند.
برابری به موضوع تأمین اعتبارات ملی برای ایجاد و توسعه مجتمعهای انباری چندمنظوره اشاره کرده و در این خصوص ابراز داشت: اگر چه در حال حاضر اعتبارات لازم در سطح ملی برای اجرای کامل پروژههای مجتمعهای انباری چندمنظوره محدود است، اما با رایزنیهایی که قرار است با با سازمان برنامه و بودجه کشور برای سال آینده انجام شود و بهرهگیری از توان مالی استانداریها، در پی یافتن راهکارهای عملیاتی برای توسعه چنین زیرساختهایی هستیم.
وی به عملکرد تعاونیهای تولید در استانهای مختلف کشور اشاره داشته و در این رابطه اضافه کرد: اقدام ارزشمندی در تعاونیهای تولید انجام شده و برخی استانها تا ۶۰ درصد نیاز خود را از این مسیر تأمین میکنند. در این راستا از پیشنهادهای اصلاحی در قوانین تعاونیهای تولید استقبال میشود. اگر در فرایندهای عملیاتی به اصلاحاتی نیاز باشد، با انعکاس پیشنهادات از سوی استانها، آمادگی داریم این تغییرات را در مجامع عمومی مطرح و نهایی کنیم.
ضرورت مدیریت بازارگاههای نهادههای کشاورزی
سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به موضوع بازارگاههای نهادههای کشاورزی و ضرورت مدیریت کارآمد در این حوزه اشاره کرده و در این خصوص گفت: در سالهای گذشته ایجاد و توسعه بازارگاههای نهادههای کشاورزی به دلیل شرایط خاص بازار و نیاز به ساماندهی خرید و توزیع نهادهها ضروری شد. اما اکنون با گذر زمان و نزدیک شدن بازارهای نهادههای کشاورزی به ثبات، باید این سازوکار به سمت ساماندهی و مدیریت کارآمدتر حرکت کند.
برابری به چالشهایی که در حوزه بازارگاههای نهادههای کشاورزی اشاره داشته و در این رابطه افزود: با توجه به تجربه تأخیر پرداختها در بازارگاههای نهادههای کشاورزی، در حالی که تولیدکننده به موقع برای چرخه تولید نیاز به نقدینگی دارد، باقی ماندن پول تولیدکنندگان و تشکلها به مدت 40 تا 45 روز یا حتی بیشتر میتواند به اختلال در تأمین خوراک و ادامه تولید منجر شود. چرا که تولیدکننده در عمل چارهای به جز پرداخت از مسیر بازار آزاد ندارد.
وی به قابلیت اجرای مدل بازارگاههای نهادههای کشاورزی در مناطق و استانهای مختلف کشور اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در این راستا استانهای شرقی میتوانند در حوزه تأمین برنج از ظرفیتهای بینالمللی استفاده کنند. همچنین استانهای جنوبی در فرصتهای وارداتی و تأمین نهادهها امکان بهرهبرداری دارند. از سوی دیگر استانهای شمالی نیز با در نظر گرفتن مسیرهای ترانزیتی، زمینه تأمین برخی محصولات راهبردی را پیدا میکنند.
ساماندهی نظام قیمتگذاری محصولات کشاورزی
سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نمونههایی از خرید و مدیریت محصولات را مطرح کرده و اظهار داشت: سالهای گذشته، در حوزه محصولات خاص با مشکلاتی مواجه میشدیم، اما با استفاده از سازوکارهای شبکه و اجرای خرید توافقی، بخشی از چالشها حل شده و نیاز به ورود دولت کمتر شده است. هدف این است که پول دولت وارد انبار نشود و بازار خود را پیدا کند. تولیدکننده و تشکلها با مدیریت درست، محصول را در مسیر صحیح عرضه کنند.
برابری به موضوع نظام قیمتگذاری محصولات کشاورزی اشاره داشته و تصریح کرد: پیش از این، قیمت محصولات کشاورزی در شورای اقتصاد تعیین میشد، اما از سال 1399 با مصوبه مجلس، شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و به ریاست وزیر این حوزه تشکیل شد. در این شورا، علاوه بر نمایندگان دولت، اعضای بخش کشاورزی نیز حضور دارند و اتاق اصناف کشاورزی ایران نیز یک رأی دارد.