قزوین در زمینه تأمین کالاهای اساسی در زمان جنگ رمضان مشکل خاصی نداشت

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیت‌الله حسین مظفری امشب در دیدار با مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: با وجود فشارها و توطئه‌های دشمنان برای ایجاد اخلال در بازار و تأمین کالاهای اساسی، خوشبختانه استان قزوین از ذخایر و موجودی کافی برخوردار بود.

وی اضافه کرد: در این زمینه مشکل خاصی وجود نداشت که این مهم حاصل برنامه‌ریزی و تلاش‌های مستمر مجموعه جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مرتبط است.

نماینده ولی فقیه در استان گفت: باید اقدامات مؤثر، دستاوردها و نقاط برجسته‌ای که در بخش کشاورزی و امنیت غذایی استان محقق شده، به‌درستی برای مردم تبیین و بازگو شود تا جامعه بیش از پیش با خدمات ارزشمند این مجموعه آشنا شود.

آیت‌الله مظفری افزود: انتظار می‌رود عدالت در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه این قشر پرتلاش نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و پایداری تولید در کشور بر عهده دارند.

وی در پایان ضمن تبریک هفته جهاد کشاورزی از خدمات مدیران، کارشناسان و کارکنان این مجموعه قدردانی و برای آنان در مسیر خدمت به بخش تولید و کشاورزی آرزوی موفقیت کرد.

انتهای پیام/