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امام جمعه قزوین:

قزوین در زمینه تأمین کالاهای اساسی در زمان جنگ رمضان مشکل خاصی نداشت

قزوین در زمینه تأمین کالاهای اساسی در زمان جنگ رمضان مشکل خاصی نداشت
کد خبر : 1800818
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امام جمعه قزوین گفت: با وجود فشارها و توطئه‌های دشمنان برای ایجاد اخلال در بازار و تأمین کالاهای اساسی، خوشبختانه استان قزوین از ذخایر و موجودی کافی برخوردار بود و در این زمینه مشکل خاصی وجود نداشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیت‌الله حسین مظفری امشب در دیدار با مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: با وجود فشارها و توطئه‌های دشمنان برای ایجاد اخلال در بازار و تأمین کالاهای اساسی، خوشبختانه استان قزوین از ذخایر و موجودی کافی برخوردار بود.

 وی اضافه کرد: در این زمینه مشکل خاصی وجود نداشت که این مهم حاصل برنامه‌ریزی و تلاش‌های مستمر مجموعه جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مرتبط است.

نماینده ولی فقیه در استان گفت: باید اقدامات مؤثر، دستاوردها و نقاط برجسته‌ای که در بخش کشاورزی و امنیت غذایی استان محقق شده، به‌درستی برای مردم تبیین و بازگو شود تا جامعه بیش از پیش با خدمات ارزشمند این مجموعه آشنا شود.

آیت‌الله مظفری افزود: انتظار می‌رود عدالت در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه این قشر پرتلاش نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و پایداری تولید در کشور بر عهده دارند.

وی در پایان ضمن تبریک هفته جهاد کشاورزی از خدمات مدیران، کارشناسان و کارکنان این مجموعه قدردانی و برای آنان در مسیر خدمت به بخش تولید و کشاورزی آرزوی موفقیت کرد.

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