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توسط معاون استاندار قزوین صورت گرفت:

رایزنی با رئیس صندوق بازنشستگی وزارت کشور برای بهبود وضعیت بیمه تکمیلی بازنشستگان

رایزنی با رئیس صندوق بازنشستگی وزارت کشور برای بهبود وضعیت بیمه تکمیلی بازنشستگان
کد خبر : 1800813
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین، در راستای ارتقای سطح خدمات رفاهی و درمانی بازنشستگان، با مدیرعامل صندوق بازنشستگی وزارت کشور، دیدار و مسائل و چالش‌های حوزه بیمه تکمیلی پرسنل بازنشسته مجموعه استانداری را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور عصر امروز در این نشست با اشاره به اهمیت و جایگاه بازنشستگان در بدنه مدیریتی و اجرایی کشور، بر لزوم تسریع در رفع مشکلات بیمه‌ای و افزایش کیفیت خدمات درمانی این قشر تأکید کرد.

وی با اشاره به دغدغه‌های بازنشستگان در خصوص هزینه‌های درمان، تصریح کرد: تامین امنیت روانی و سلامت بازنشستگان یکی از اولویت‌های مهم است و پیگیری برای کارآمدتر شدن قراردادهای بیمه تکمیلی در دستور کار قرار دارد تا این عزیزان برای دریافت خدمات درمانی با کمترین چالش مواجه باشند.

در این دیدار راهکارهای بهبود تعامل میان صندوق بازنشستگی کشوری و بیمه دی مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و مقرر شد با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، فرآیندهای ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان در استان قزوین با هدف کاهش پرداختی از جیب بیمه‌شدگان و افزایش رضایتمندی آنان، بازنگری و تسهیل گردد.

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