استاندار قزوین:
موانع صدور مجوز در شهرک صنعتی «کاسپین ۲» برطرف شد
استاندار قزوین گفت: مجموعه پیگیریها در نهایت منجر به بازگشایی گره صدور پروانه بهرهبرداری در شهرک صنعتی کاسپین ۲ شد و این مصوبه اکنون لازمالاجراست؛ بنابراین فعالان صنعتی میتوانند با اطمینان خاطر مسیر توسعه فعالیتهای خود را دنبال کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری امشب در دیدار با مدیران شرکتهای شهرک صنعتی کاسپین با تأکید بر ضرورت ریسک پذیری مدیران گفت: در حوزه مدیریت معتقدیم مدیر باید جسارت در تصمیمگیری داشته باشد، در شرایطی که کشور با تحریمهای گسترده مواجه است، نباید خودمان با ایجاد محدودیتهای اداری، خودتحریمی کنیم بلکه هرجا که میتوانیم باید مانعی را از پیش پای تولید و توسعه کنار بزنیم.
وی افزود: گاهی ممکن است اقدامی خارج از چارچوبهای معمول تلقی شود که انجام این موضوع قابل قبول نیست، اما در مواردی نیز برای برداشتن موانع توسعه کشور نیاز به اقدام جسورانه وجود دارد.
استاندار قزوین با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای رفع مشکلات شهرک صنعتی کاسپین ۲ گفت: تیم اقتصادی استان مصمم به گرهگشایی از مسائل تولید و صنعت است؛ در شرایطی که دیدار با مسئولان ملی بسیار دشوار است، پیگیریهای متعددی از جمله دیدار با معاون اول رئیسجمهور، جلسات متعدد با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مکاتبات و پیگیریهای فراوان با معاون حقوقی رئیسجمهور و وزیر صنعت صورت گرفت.
نوذری در پایان تأکید کرد: مجموعه پیگیریها در نهایت منجر به بازگشایی گره صدور پروانه بهرهبرداری در شهرک صنعتی کاسپین ۲ شد و این مصوبه اکنون لازمالاجراست؛ بنابراین فعالان صنعتی میتوانند با اطمینان خاطر مسیر توسعه فعالیتهای خود را دنبال کنند.
استاندار قزوین بیان کرد: در مقطعی پس از جنگ تحمیلی سوم، این نگرانی وجود داشت که در استان قزوین چندین هزار نفر تعدیل نیرو داشته باشیم، اما اجازه ندادیم چنین اتفاقی رخ دهد؛ چراکه بیکار شدن هر فرد به معنای آسیب دیدن یک خانواده است و هر شغل ستون خانواده محسوب میشود.
وی افزود: در دوره جنگ ۴۰ روزه واحدهای اقتصادی استان عملکرد قابل توجهی داشتند و نهتنها کاهش تولید نداشتند، بلکه در بسیاری از موارد افزایش تولید را نیز ثبت کردند.
استاندار قزوین با تأکید بر برنامههای توسعهای استان گفت: در دوره پساجنگ به دنبال آن هستیم که صنایع استان را بازسازی و نوسازی کنیم، چراکه بخشی از صنایع نیازمند بهروزرسانی و ارتقای فناوری هستند تا بتوانند با قدرت بیشتری در مسیر تولید حرکت کنند.
نوذری همچنین خاطرنشان کرد: مشکلات فولاد استان که بیش از ۲۰ سال طول کشیده بود، در حال حل شدن است و در همین زمینه نیز امروز جلسات مهمی برگزار شد که نویدبخش اتفاقات خوبی در آینده نزدیک است.
وی در پایان تصریح کرد: با وجود برخی تنگناها و مشکلات، تأمین مواد اولیه برای صنایع استان تا حد زیادی ساماندهی شده است و با همکاری بخش خصوصی بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز وارد شده و در دسترس واحدهای تولیدی قرار گرفته است؛ بنابراین صنایع میتوانند با قدرت بیشتری به فعالیت و توسعه خود ادامه دهند.