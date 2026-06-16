همافزایی شورا و شهرداری برای رفع یک معضل قدیمی؛ خرمدشت در مسیر تحول ترافیکی
شهردار کمالشهر و اعضای شورای اسلامی این شهر از آغاز عملیات اجرایی اصلاح هندسی و تعریض ورودی شهرک خرمدشت خبر دادند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، محمد اسدی شهردار کمالشهر با اشاره به تملک ۴۲۰ مترمربع زمین برای اجرای این طرح، اظهار کرد: با وجود شرایط خاص کشور، روند اجرای پروژههای عمرانی و توسعهای شهر متوقف نشده و برنامههای زیرساختی با جدیت در حال پیگیری است.
وی افزود: با اجرای معبر ۲۴ متری و اصلاح ورودی شهرک خرمدشت، یکی از مطالبات چندین ساله شهروندان محقق خواهد شد و این پروژه نقش مهمی در روانسازی ترافیک و بهبود دسترسیهای شهری خواهد داشت.
یک مطالبه قدیمی شهروندان محقق شد
سعید بهرامی رئیس شورای اسلامی شهر کمالشهر نیز با اشاره به اهمیت این پروژه گفت: تعریض ورودی شهرک خرمدشت و ساماندهی بلوار شهید بهشتی از جمله طرحهایی بود که سالها به دلیل مشکلات مرتبط با تملک و توافقات اجرایی نشده بود، اما با پیگیریهای مستمر مدیریت شهری به مرحله اجرا رسید.
وی تأکید کرد: اجرای این طرح علاوه بر کاهش بار ترافیکی، موجب افزایش ایمنی عبور و مرور و ارتقای کیفیت خدمات شهری در این محدوده خواهد شد.
نهضت بازگشایی معابر در کمالشهر ادامه دارد
حسن زارعرفیع نایبرئیس شورای اسلامی شهر کمالشهر نیز اجرای این پروژه را بخشی از سیاستهای شورای ششم در حوزه توسعه زیرساختهای شهری دانست و گفت: بازگشایی معابر راهبردی و رفع گلوگاههای ترافیکی از ابتدای این دوره مدیریت شهری در اولویت قرار داشته است.
وی افزود: با تعریض این مسیر، ورودی خرمدشت از حالت گلوگاه ترافیکی خارج شده و شرایط مناسبتری برای تردد شهروندان فراهم خواهد شد.
پایان سالها انتظار برای رفع گره ترافیکی خرمدشت
سید موسی حسینی دبیر شورای اسلامی شهر کمالشهر نیز با اشاره به مطالبه چندین ساله ساکنان این منطقه اظهار کرد: اصلاح هندسی ورودی خرمدشت یکی از پروژههای راهبردی مدیریت شهری است که پس از سالها وقفه، اکنون در مسیر اجرا قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح ضمن کاهش مشکلات ترافیکی، موجب افزایش رضایتمندی شهروندان و بهبود شرایط تردد در یکی از پرترددترین نقاط شهر خواهد شد.
ساماندهی ورودی خرمدشت به کاهش ترافیک کمک میکند
رمضان شهبازی رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر کمالشهر نیز با تأکید بر اهمیت این پروژه گفت: معضل ترافیکی ورودی شهرک خرمدشت سالها یکی از دغدغههای اصلی شهروندان بود و اجرای طرح اصلاح هندسی این محدوده میتواند نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی و افزایش ایمنی عبور و مرور داشته باشد.
وی افزود: این پروژه پس از سالها پیگیری و برنامهریزی به مرحله اجرا رسیده و از طرحهای مهم مدیریت شهری در حوزه ساماندهی ترافیک محسوب میشود.