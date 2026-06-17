به گزارش ایلنا، سرهنگ قاسم عزیزی به تشریح جزئیات این پرونده کلاهبرداری پرداخته و در این رابطه افزود: فردی با سوءاستفاده از شرایط شلوغی خود در مراکز درمانی، افراد مسن را هدف قرار می‌داد و با فریب آنان اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی آنها می‌کرد.

وی ادامه داد: متهم با سوءاستفاده از ناتوانی برخی از این افراد در استفاده از دستگاه‌های خودپرداز، به بهانه کمک، در فرصتی مناسب اقدام به برداشت غیرمجاز و خالی کردن حساب‌های بانکی مالباختگان می‌کرد. در این راستا موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس اگاهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل اظهار داشت: با تلاش شبانه‌روزی کارآگاهان پلیس آگاهی، کلاهبردار حرفه‌ای، شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد. تاکنون در این پرونده 15 شاکی و مال‌باخته شناسایی شده‌اند و تحقیقات برای کشف سایر موارد احتمالی همچنان ادامه دارد.

سرهنگ عزیزی تصریح کرد: متهم پس از تکمیل تحقیقات، برای گذران مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است. شهروندان از سپردن کارت بانکی و رمز آن به افراد ناشناس خودداری کرده و در صورت مشاهده رفتارهای مشکوک، موضوع را سریعاً به پلیس اطلاع دهند.

انتهای پیام/