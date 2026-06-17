به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدعلی لکزایی افزود: در پی وقوع قتل عمد یکی از شهروندان ساکن شهرستان چابهار در مهر ماه سال 1403، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات تخصصی و اشراف اطلاعاتی، موفق به شناسایی مخفیگاه متهم شدند و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه این قاتل فراری را در شهرستان چابهار دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار اظهار داشت: در بازرسی از مخفیگاه متهم، یک قبضه سلاح کلت کمری، یک تیغه خشاب و 7 عدد فشنگ جنگی کشف و ضبط شد. متهم در تحقیقات فنی پلیس به ارتکاب قتل اعتراف کرده است.

سرهنگ لکزایی به انگیزه قتل از سوی قاتل اشاره داشته و تصریح کرد: انگیزه این جنایت بر اساس اظهارات متهم، اختلافات شخصی بوده است. متهم پس از تشکیل پرونده، برای گذران مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

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