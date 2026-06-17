پرونده منطقه تیلویی روستای سرسیاه روی میز شورای تأمین شهرستان تفتان / با خاطیان به صورت جدی برخورد خواهد شد
فرماندار شهرستان تفتان گفت: جلسه فوقالعاده شورای تأمین برای بررسی ابعاد حادثه منطقه تیلویی از توابع روستای سرسیاه در حوزه بخش لادیز شهرستان میرجاوه تشکیل شده است. در صورت احراز تخلف، با خاطیان به صورت جدی برخورد خواهد شد.
به گزارش ایلنا، فرشاد فربد به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: مطالب و ویدئویی در فضای مجازی درباره وقوع تنش در منطقه تیلویی از توابع روستای سرسیاه در حوزه بخش لادیز شهرستان میرجاوه، منتشر شده که در آن ادعاهایی مبنی بر تخریب زمینهای کشاورزی و برخورد با تعدادی از شهروندان مطرح شده است.
وی ادامه داد: بر اساس اطلاعات اولیه، این حادثه خارج از حوزه سرزمینی شهرستان تفتان رخ داده، اما مأموران انتظامی از این شهرستان برای بررسی موضوع به محل اعزام شدهاند. پرونده حادثه در دستور کار اعضای شورای تأمین این شهرستان و استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته و تمامی جوانب آن با دقت در حال بررسی است.
فرماندار شهرستان تفتان وقوع حادثه در منطقه تیلویی از توابع روستای سرسیاه در حوزه بخش لادیز شهرستان میرجاوه را تأیید کرده و اظهار داشت: دستگاههای قضایی و امنیتی با جدیت تمام، صحت و سقم موضوع را پیگیری میکنند. قطعاً اگر تخلفی صورت گرفته باشد، با افراد خاطی مطابق قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.
فربد بر ضرورت حفظ آرامش و ثبات در منطقه اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: از شهروندان منطقه تقاضا میشود ضمن حفظ وحدت و آرامش، موضوعات را تنها از منابع رسمی و رسانههای معتبر پیگیری کنند و به شایعات منتشر شده در فضای مجازی و التهاب آفرینیهای رسانههای معاند هیچگونه توجهی نداشته باشند.
وی بیان داشت: امنیت روانی شهروندان و احترام به حقوق شهروندی برای مسئولان دستگاههای اجرایی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا اجازه نخواهیم داد که عدهای با اقدامات غیرقانونی، آرامش پایدار منطقه را خدشهدار کنند. نتایج نهایی پیگیریها و بررسیها به زودی از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.