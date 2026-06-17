به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، نشست بررسی و تبیین شیوه صدور احکام مستمری‌بگیران سال ۱۴۰۵ با حضور داود سعدزاده مدیرکل تأمین اجتماعی استان البرز، علی شیرین‌زاد نماینده مجلس شورای اسلامی، حسین فلاح‌نژاد مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز، قلی شادبخش رئیس کانون بازنشستگان کارگری استان و جمعی از مدیران، فعالان حوزه کارگری و بازنشستگی در محل کانون بازنشستگان کارگری استان برگزار شد.

در این نشست، دستورالعمل‌ها و ضوابط صدور احکام مستمری‌بگیران، نحوه اجرای افزایش سالانه حقوق و متناسب‌سازی مستمری‌ها، فرآیندهای خدمات غیرحضوری و چگونگی رسیدگی به درخواست‌ها و ابهامات بازنشستگان مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان مربوطه توضیحات لازم را در این زمینه ارائه کردند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان البرز نیز در جریان مسائل، دغدغه‌ها و مطالبات مطرح‌شده از سوی بازنشستگان و تشکل‌های صنفی قرار گرفت و بر تداوم تعامل با جامعه بازنشستگان برای ارتقای کیفیت خدمات تأکید کرد.

در ادامه این نشست، علی شیرین‌زاد نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حمایت از بازنشستگان، خواستار استمرار اجرای قوانین حمایتی و تقویت همکاری میان مجلس، سازمان تأمین اجتماعی و تشکل‌های بازنشستگی شد.

حسین فلاح‌نژاد مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز، هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های کارگری و بازنشستگی را از عوامل مؤثر در بهبود خدمات و افزایش رضایتمندی بازنشستگان عنوان کرد.

قلی شادبخش رئیس کانون بازنشستگان کارگری استان البرز نیز برگزاری این نشست را گامی مؤثر در شفاف‌سازی فرآیند صدور احکام و پاسخگویی به مطالبات و پرسش‌های جامعه بازنشستگان دانست.

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